Dondurmalı cezerye tatlısı tarifi

DONDURMALI CEZERYE TATLISI İÇİN MALZEMELER:

-1 adet rendelenmiş havuç

-1 yemek kaşığı margarin

-Yarım çay bardağı ceviz içi

-Yarım paket pötibör bisküvi

-1 paket vanilya

-1 çay bardağı toz şeker

-1 çay bardağı su

DONDURMA KAPLAMA VE SERVİS İÇİN :

-500 gram Maraş dondurması

-3 yumurtanın beyazı

-File badem 1 çay bardağı

CEZERYE HAZIRLANIŞI:

Pişirmek için orta büyüklükte bir tavaya ihtiyacımız var. Tavamızı bulduktan sonra tavanın içerisine havuçları koyun, üzerine şeker ilave edin ve 1 su bardağı su da ilave ettikten sonra, macun kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin. Macun kıvamında elde ettiğiniz havuç karışımını ocaktan alın ve üzerine pötibör bisküvilerini ufalayın. Bu karışımın üzerine bisküvilerden sonra margarin, vanilya ve ceviz ilave edin, sonra bunların iyice karışması için yavaş yavaş karıştırın.

Karışım hazırlandıktan sonra istediğiniz şekillerde hamurunuzu hazırlayın. Şekillendirdikten sonra üzerine hindistan cevizi dökerek süsleyin.

DONDURMALI CEZERYE TATLISI SUNUMA HAZIRLANMASI:

BUGÜN NELER OLDU

Hazırlanmış olan cezeryeler top halinde 4'e bölünür. İçine 125 gram kadar dondurma doldurulur ve her tarafı kapatılır. Bu işlem içli köfte şeklinde olacak. Daha sonra oluşan bu topları yumurta beyazına batırarak sonra badem ile kaplanır. Bu işlem tamamına uygulanır ve donması için -18 dolaba, atılır 30 -45 dakika kadar beklenir. Ayrı bir tencerede bol ayçiçek yağı ısıtılır ve servis yaparken dondurmalar kızarana kadar yağda bekletilir. Bu şekilde sıcak olarak servis edilir.