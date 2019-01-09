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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz.Sac arası nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel sac arası tarifi...

Giriş Tarihi: 9.1.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 17:20
Sac arası tarifi

SAC ARASI İÇİN MALZEMELER:

-2 adet yumurta

-1 çay bardağı zeytinyağı

-1 çay bardağı süt

-2 çorba kaşığı sirke

- Bir tutam tuz

-Aldığı kadar un

ARASI İÇİN :

-250 gram tereyağı

-250 gram kaymak

ŞERBETİ İÇİN :

-2 su bardağı su

-2 su bardağı toz şeker

- 2-3 damla limon suyu

ÜZERİ İÇİN :

-Toz antep fıstığı

SAC ARASI YAPILIŞI:

Yumurta, zeytinyağı, süt, sirke ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edip yoğurun. Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Üzerlerini nemli bir bezle örtün ve yarım saat dinlendirin. Her bir hamur parçasını nişasta serperek baklavalık yufka gibi incecik açın. 1 adet hamurun üzerini tereyağı ile yağlayın. Yağlanmış hamuru ortadan ikiye katlayın ve yuvarlak tarafına kaymak sürüp düz tarafa doğru rulo şeklinde sarın. Ruloyu yağlanmış fırın tepsisine gül böreği şeklinde sararak yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Hamurlar bittikten sonra kalan tereyağını üzerlerine gezdirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Şerbeti için toz şeker ve suyu kaynatın. Limon suyu ilave edip 2 taşım daha kaynattıktan sonra soğutun. Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tatlı şerbeti çektikten sonra üzerine toz antepfıstığı serpin ve dilimleyerek servis yapın.

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Sac arası tarifi
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