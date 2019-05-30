Yörük sütlacı tarifi - Yörük sütlacı nasıl yapılır?

Yörük sütlacı, kıvamını içeriğindeki nişasta ve bakliyatlardan, rengini ise safrandan alırken bu tarifi hazırlayıp komşularınıza ikram ettikten sonra kalem ve kağıdınızı da hazırlayın. Emin olun komşularınız, bu eşsiz tatlıyı nasıl hazırladığınızı öğrenmek için sıraya girecek.

Malzemeler:

Yörük Sütlacı Tarifi İçin Malzemeler

2 yemek kaşığı pirinç unu

Yarım litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

Çeyrek çay kaşığı safran

3 yemek kaşığı haşlanmış buğday

1,5 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye

2 yemek kaşığı haşlanmış nohut

Yarım tatlı kaşığı ceviz içi

Yarım tatlı kaşığı Antep fıstığı

Yarım çay kaşığı tarçın

Yörük sütlacı nasıl yapılır?

İlk olarak pirinç unu, şeker ve sütü bir tencerede karıştırın ardından pişirmeye başlayın. Safranı bir miktar sıcak suyla ıslatın.

Karışın hafif bir kıvam alın safranı karışıma ekleyin. Ardından bakliyatları karışıma ekleyin.

Karşımı kaselere alıp soğutun. Soğuduktan sonra üzerini tarçın ve cevizle süsleyip servis edebilirsiniz.