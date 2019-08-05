Gerçek tiramisu tarifi burada! Orijinal İtalyan tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu kaç kalori

Doğru yapıldığında, klasik bir tiramisù efsane bir tatlı olabilir. Hafif şekerli çırpılmış krema ve zengin bir mascarpone ile çevrili espresso ile ıslatılmış krema tatlısı olan tiramisuyu evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte orijinal İtalyan tarifi ile lezzetli bir tiramisunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler...

Aşağıdaki tarif bardak ve gram olarak hesaplanmıştır. Tatlınızın harcına koymanız gereken sadece 6 ürün var ve 10 dakikalık hazırlık süresi gerekiyor. Haberimizde , Tiramisu'yu nasıl adım adım yapabileceğinizi, yumurtasız nasıl yapabildiğinizi veya maskarbonun yerini nasıl alabileceğinizi ve kıvrılmış veya sulu Tiramisu'nun nedenleri neler olduğunu göstereceğim. Tiramisu'yu seviyorsanız, bu Tiramisu Kek Tarifi'ni kesinlikle seveceksiniz!



