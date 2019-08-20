Pratik tatlı tarifleri nelerdir? İşte hızlı yapılabilecek tatlılar listesi!

Pratik tatlı tarifleri denilince akıllara ilk gelen şeylerden bir tanesi evde olan malzemelerle kısa sürede yapılan tatlı çeşitleri oluyor. Hem damak zevkine uygun hem de ev ekonomisine katkı sağlayacak tatlı çeşitleri araştırılmaya başlandı. Buna göre; pratik tatlı tarifleri nelerdir? Hızlı yapılabilecek tatlılar listesini haberimizin detaylarından bulabilirsiniz..

Farklı damak tatlarını memnun edebilecek en kolay tatlı tarifleri, her evde bulunan malzemelerle rahatlıkla hazırlanabilen kek, donut, çikolatalı, meyveli, dondurmalı en yeni pasta ve tatlı tarifleri, alışkanlıklarını devam ettirenlere özel şerbetli, geleneksel ve sütlü tatlı tarifleri, ikram ettiğiniz tüm yüzleri güldürecek en güzel tatlı tarifleri arasında helva ve birlikte sunabileceğiniz dondurma tarifleri, yemek masalarınızı lezzetli ferahlığıyla serinletebilecek komposto tarifleri, bayram ziyaretlerinde misafirlerinize sunabileceğiniz ev yapımı lokum tarifleri, mevsim meyveleriyle renklendirebileceğiniz tart tatlı tarifleri kolay hazırlanabilir olması ile de oldukça tercih ediliyor.

PRATİK TATLI TARİF ÖRNEKLERİ

Kolay Cheesecake Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

1 paket krema(200 ml)

350 gram labne peyniri(suyu süzdürülmüş)

1 paket vanilin

3/4 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı un

Tabanı için:

1 paket yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Kolay Cheesecake Tarifi Nasıl Yapılır?

Bisküvileri rondodan geçirip eritilmiş tereyağı ile birlikte karıştırarak pişireceğiniz kabın tabanına güzelce yayın.

Bir kabın içerisinde labne ve şekeri güzel bir şekilde çırpın. Yumurtaları tek tek kırıp ilave ederek çırpın. Her yumurtayı ekledikten sonra mutlaka güzelce çırpmaya özen gösterin.

Kremayı da ilave ederek çırpmaya devam edin. Son olarak vanilin ve un ilave ederek spatula yardımıyla güzelce karıştırın.

Yağlanmış ya da pişirme kağıdı serili bir tart kalıbını, seramik pişirme kalıbını ya da kelepçeli 24 cm'lik bir kalıba hazırladığınız cheesecake harcını aktarın.

Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında rengi çok hafif dönene kadar yaklaşık 15-20 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişirin.

Çıkarıp oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin. Ardından buzdolabına kaldırıp en az 2 saat kadar daha dinlendirin. Dinlendirdikten sonra üzerine pudra şekeri gezdirin ve servis edin. Afiyetler olsun!

Padişah Sarması Tarifi İçin Malzemeler

Kreması için:

1 su bardağı soğuk süt

1 paket krem şanti

Muhallebisi için:

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

100 gram tereyağı

1 paket vanilin

Üzeri için:

1,5 su bardağı hindistan cevizi

Padişah Sarması Tarifinin Püf Noktası

Padişah sarması için gerekli malzemeleri tencerede pişirdikten sonra, soğuması için tepsiye dökerken dikkat etmeniz gereken en önemli kısım, çok kalın bir şekilde dökmemeniz, aksi takdirde soğuduktan sonra rulo yaparken zorluk yaşayabilirsiniz. Muhallebiyi pişirdikten sonra içerisinde topaklar kalırsa, henüz sıcakken bir el blenderi yardımıyla muhallebiyi pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

Padişah Sarması Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak kremasını hazırlamak için; soğuk sütle krem şantiyi paketin üzerinde yazıldığı gibi hazırlayıp, güzelce çırpın ve soğuması için buzdolabına kaldırın.

Sonra bir tencereye tereyağını alın ve eritin. Tereyağı erir erimez içerisine unu ilave edin ve unun kokusu çıkana dek, tahta bir kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin.

Unun kokusu çıkıp, rengi hafiften değişmeye başlayınca, azar azar ve sürekli karıştırarak sütü eklemeye başlayın.

Tüm sütü ekledikten sonra toz şekeri ve kakaoyu da ilave edip, karıştırmaya devam edin. Ardından yumurta sarısını da ekleyin ve güzelce karıştırın.

Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelip, iyice yoğunlaşana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca altını kapatın ve içerisine toz vanilini ilave edip bir kez daha karıştırın.

Muhallebiniz hazır, ara ara karıştırarak kabuk tutmadan ılıklaşmasını sağlayın.

Bir tepsiye ya da borcam bir kabın içerisine hindistan cevizlerini dibini tamamen kaplayacak ve kalınca bir tabaka oluşturacak şekilde serpin.

Üzerine hazırlayıp ılıklaştırdığınız muhallebiyi dökün ve bir spatula yardımıyla güzelce düzleştirin.

Üstüne hazırlayıp dolaba kaldırdığınız kremşantiyi yayın ve güzelce düzleştirin. Ardından üstünü streç filmle kaplayıp, sertleşmesi ve soğuması için buzdolabına kaldırın.

Buzdolabında en az 1 saat dinlendirdiğiniz tatlınızı alın ve bir bıçak yardımıyla şeritler halinde kesin. Kestiğiniz şeritlerin bir ucundan başlayarak bir spatula yardımıyla yuvarlayın ve rulo haline getirin.

Servis tabağına alın, tepsinin dibinde kalan hindistan cevizlerin de tatlının üstüne serperek, soğuk olarak servis edin.

Limonlu Fresh Kek Tarifi İçin Malzemeler

Keki İçin ;

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sade soda

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı hindistan cevizi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1, 5 su bardağı un

Muhallebisi İçin ;

1 litre süt

1 adet yumurta

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağ ya da margarin

Limon Sosu İçin ;

2 su bardağı limon suyu

5 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

Limonlu Fresh Kek Tarifi Yapılışı

Önce kekimizi hazırlıyoruz yumurta ile şekeri iyice çırpıp içine soda ve sıvı yağı katıp çırpmaya devam ediyoruz.

Ardından hindistan cevizini katıyoruz çırpıyoruz ve en son kuru malzemeleri ekleyerek katıyoruz ve çırpıyoruz çırpma işlemi bitince dikdörtgen borcama harcı döküp önceden ısıtılmış 170 derece 35 dakika pişiriyoruz (kürdan ile kontrol edelim).

Ardından muhallebimizi yapalım muhallebimizi yaparken 2 yemek kaşığı margarin hariç bütün malzemelerimizi bir tencereye alalım ve ocakta karıştıra karıştıra pişirelim.

Muhallebi kıvam alınca altını kapatalım ve içine margarini katıp iyice karıştıralım.

Pürüzsüz bir görünüm elde ettiğimizde muhallebiyi kekinizin üzerine dökelim ve güzelce eşit miktarda düzeltelim ardından limon sosunu yapalım.

2 su bardağı limon suyu şekeri ve nişastayı bir tencereye alalım ve karıştıra karıştıra ocakta pişirelim.

Limon sosu muhallebi kıvamını alınca ocağın altını kapatalım.

En son kat olarak muhallebinin üzerine dökelim buzdolabında 1 – 2 saat dinlendirdikten hazır.