Cevizli baklava nasıl yapılır? Cevizli baklava tarifi burada!

Hamur işi tatlı türünde en çok tüketilen besinlerden olan baklava oldukça seviliyor. Özellikle kültürümüzde, gelenek göreneğimizde olan baklavanın her türlüsü yapılabilir ve yenilebilir. Kalorisi yüksek olsa da içine koyulacak olan malzemeler ile kalori dengesinin sağlanabileceği cevizli baklava nasıl yapılır? İşte en güzel baklava tarifi..

CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamur için;

2 yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kabartma tozu(yarım paket)

Yeterince un

Açmak için;

Bir paket nişasta

İçi için;

Bir kase dolusu dövülmüş ceviz

Üzerine;

250g eritilmiş margarin

Şerbeti için;

1kg toz şeker

5 su bardağı su

Bir dilim limon

CEVİZLİ BAKLAVA TARİFİ YAPILIŞI

Hamur malzemelerini un hariç karıştırıyoruz unu kulak memesinden biraz sert olacak kıvama gelecek şekilde katıyoruz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde 30 beze yapıyoruz, her bezeyi üzerine nişasta koyarak tabak büyüklüğünde açıyoruz.

Aralarına bol nişasta koyarak 8 bezeyi üst üste koyuyoruz, bu şekilde üç blok yapıyoruz kalan 6 bezeyi de yine aynı şekilde yapın.

Daha sonra üst üste tepsi büyüklüğünde açıyoruz, ilk sekizli bezeyi alta, sonraki sekiz bezeyi de alta koyuyoruz.

Üzerine cevizimizi yayıyoruz, sekizli hamuru da üzerine yerleştirin.

Kalan altı bezeyi de açın ve en üste yayıp dilimleyin ılık olarak erittiğimiz margarini döküp beş dakika yağını çekmesini bekleyin.

Üzeri kızarana kadar pişirin ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğuk şerbeti dökün. Afiyet olsun..