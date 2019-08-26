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tarifi: Karamelli Brownie nasıl yapılır?

sevilen tatlılardan biri olmakla beraber tarifi ve nasıl yapıldığı da oldukça merak ediliyor. Evde bu tatlıyı yapmak isteyenler Karamelli Brownie tarifi nedir ve nasil yapilir? gibi sorularla arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, Karamelli Brownie tarifi nedir ve nasil yapilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 02:16
Karamelli Brownie tarifi: Karamelli Brownie nasıl yapılır?

MALZEMELER

  • 180 gram tereyağı
  • 160 gram (2 paket) bitter çikolata
  • 190 gram (1 su bardağı) toz şeker
  • 95 gram (1/2 su bardağı) esmer şeker
  • 36 gram (2 çorba kaşığı ) kakao
  • 3 adet büyük boy yumurta
  • 140 gram (1 su bardağı + 1 çorba kaşığı) un
  • 1/2 çay kaşığı tuz


Karamel İçin: 1 çay bardağı toz şeker

  • 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında krema
  • 1/2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kek hamuru için tereyağını bir sos tenceresine alın ve ocağı en kısık ateşte açın. Tereyağı eriyince ocaktan alıp içine küçük parçalar halinde kırdığınız çikolatayı ekleyin. Çikolataları yakmamaya dikkat ederek hızlıca karıştırarak eritin. İçine toz şeker ve esmer şeker ekleyip karıştırın. Daha sonra kakao ve tuzu katıp karıştırmaya devam edin. Yumurtaları birer birer ekleyin. Her yumurtayı ekledikten sonra 1-2 dakika kadar spatula veya tel çırpıcı ile karıştırın. 3 yumurtayı da bu şekilde ekledikten sonra azar azar unu ekleyin. Homojen bir karışım olana kadar karıştırın. 2 Karışımı içine pişirme kağıdı serilmiş bir fırın kabına yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin ve fırından alın. 3 Karamel sos için şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, orta ateşte amber rengi alana dek pişirin. Üzerine yavaşça tereyağı, tuz ve kremayı ekleyip hızlıca karıştırın. Altını kapatıp brownie'nin üzerine dökün. Soğuyunca dilediğiniz şekilde dilimleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kek hamurunu kalıba döktükten sonra eşit olarak yayılması için sağa sola hafifçe sallayın ve bekletmeden, önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. İyi kabarıp pişmesi için ise sürenin sonuna kadar fırının kapağını açmamaya özen gösterin.

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Karamelli Brownie tarifi: Karamelli Brownie nasıl yapılır?
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