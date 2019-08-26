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tarifi: Meyveli Tart nasıl yapılır?

sevilen tatlılardan biri olmakla beraber tarifi ve nasıl yapıldığı da oldukça merak ediliyor. Evde bu tatlıyı yapmak isteyenler nedir ve nasil yapilir? gibi sorularla arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Peki, Meyveli Tart tarifi nedir ve nasil yapilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.8.2019 02:09
Meyveli Tart tarifi: Meyveli Tart nasıl yapılır?

MALZEMELER

Tart hamuru için:

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı pudraşekeri
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Bir tutam tuz
  • 2-3 damla limon suyu
  • Aldığı kadar un

Üst malzemesi için:

  • 1 su bardağından 1 parmak eksik un
  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 kahve fincanı tozşeker
  • 2 adet muz
  • 200 gram üzüm

YAPILIŞI

Tart hamuru için yoğurma kabına tereyağı, yumurta, pudraşekeri, kabartma tozu, tuz ve limon suyunu koyun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ilave edip, yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 1 saat bekletin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parça ayırın ve geri kalan hamurdan 6 adet beze yapın. Her bir bezeyi yağlanmış 10 cm çapındaki tart kalıbının içine kenarları taşacak şekilde yerleştirin. Hamurların üzerlerini kabarmaması için çatalla birkaç yerinden delin. Ayırdığınız mandalina büyüklüğündeki hamurdan bezelye büyüklüğünde toplar yapın ve tart kalıbının içindeki hamurların kenar kısımlarının üzerine yan yana olacak şekilde yerleştirin.

Tart kalıplarını fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Yarı pişmiş haldeyken fırından çıkarın. Hafif ılınınca orta kısımlarına dilimlenmiş muz ve üzümleri pay edin. Üst malzemesi için derin bir kaba un, tereyağı ve tozşekeri koyun. Parmak ucuyla karıştırarak karışımı ekmek ufağı haline getirin. Bu karışımı meyvelerin üzerine elinizle ufalayarak serpiştirin. Tart hamurlarını tekrar ısıtılmış 190 derece fırına koyun ve üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra soğutun ve dilerseniz beyaz çikolata sos ile birlikte servis yapın.

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