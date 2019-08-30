Revani nasıl yapılır? İşte en güzel en kabarık revani tarifi..

Ölçülü ve şerbeti tam kıvamında koyulduğunda oldukça güzel ve pratik olan revani tatlısını sevmeyen yok. Şerbetli tatlılar arasında en hafifi olan revaninin evde yapımı ise oldukça pratik. Peki revani nasıl yapılır? En güzel ve kabarık revani tarifi burada..

REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Servisi için:

2 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

Revani Tarifinin Püf Noktası

Şerbetin kıvamını anlamak için; şerbete bir kaşık sokup çıkartınız. Son damlalardan birini parmağınıza damlattığınızda damla yayılmıyorsa şerbet ideal kıvamına gelmiştir. Tatlının daha kabarık gözükmesi için; büyük bir fırın kabı kullanılmaması önerilir.

REVANİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tatlının şerbetini hazırlamak için; 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye aktarın. Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ılınması için ocaktan alın. 3 yumurta bir kabın içerisine aktarın. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı irmiği de ekledikten sonra tekrar karıştırın. Son olarak 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.

Yağlanmış fırına dayanıklı kalıbın içerisine hazırladığınız revani karışımını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra oda sıcaklığında soğumuş şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin. Ardından bıçak yardımıyla revaniyi dilimleyin.

Dilimlediğiniz ılık tatlıya rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirip servis edin. Afiyet olsun!