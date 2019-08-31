Bademli kayısı reçeli tarifi.. Temel olarak meyve ve şekerin birlikte harmanlanıp, tadı ve kıvamı reçel halini alıncaya kadar karıştırılmasıyla reçel elde edilir. Meyveler, reçel halini alarak daha uzun süre tüketime uygun hale gelmelerinin yanı sıra aynı zamanda kahvaltılarda da kendine yer buluyor. Reçel tüketmek aynı zamanda, kış meyvelerini yaz mevsiminde, yaz meyvelerini kış mevsiminde tüketmenin en iyi yolu. Yaz meyvelerinin en sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan kayısı da reçel olarak tüketildiğinde kıvamı, tadı ve kokusu ile birlikte eşsiz bir lezzet halini alıyor. Özellikle bademle hazırlandığında ise tadına karşı koymak mümkün değil. Peki bu tarif nasıl hazırlanır? Hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte bademli kayısı reçeli tarifi…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 13:16