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Bademli kayısı reçeli tarifi..

Temel olarak meyve ve şekerin birlikte harmanlanıp, tadı ve kıvamı reçel halini alıncaya kadar karıştırılmasıyla reçel elde edilir. Meyveler, reçel halini alarak daha uzun süre tüketime uygun hale gelmelerinin yanı sıra aynı zamanda kahvaltılarda da kendine yer buluyor. Reçel tüketmek aynı zamanda, kış meyvelerini yaz mevsiminde, yaz meyvelerini kış mevsiminde tüketmenin en iyi yolu. Yaz meyvelerinin en sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan kayısı da reçel olarak tüketildiğinde kıvamı, tadı ve kokusu ile birlikte eşsiz bir lezzet halini alıyor. Özellikle bademle hazırlandığında ise tadına karşı koymak mümkün değil. Peki bu tarif nasıl hazırlanır? Hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte bademli kayısı reçeli tarifi…

Giriş Tarihi: 2.9.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 13:16
Bademli kayısı reçeli tarifi..

Kayısı reçelini bu kez bambaşka bir lezzet ile harmanyarak hazırlayacağınız. Esas olarak bir yemiş olarak tüketilen badem, kurabiye vb. lezzetlerin yanı sıra reçel tariflerinde de kendine yer buluyor. Taze badem ile hazırlayacağımız bademli kayısı reçelinin tadına doyamayacağınızı şimdiden garanti edebiliriz.

Malzemeler:

İki su bardağı su

2 çay bardağı çiğ badem

1 adet limon

Üç su bardağı toz şeker

800 gram kayısı

Hazırlanışı:

Kayısıları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartın.

Kayısıları iyice temizlenene kadar yıkayın. Fazla suları süzgeç yardımıyla süzdürün.

Minik parçalar şeklinde doğrayın.

Kayısı parçalarını derin bir tencerenin içerisine alın.

Toz şekeri tencerenin içerisine ekleyin.

Ardından tencere su ekleyip kapağını kapatın. Tencereyi bu şekilde bir gece bekletin.

Çiğ bademleri bir kabın içerisine alın. Bademlerin üstüne sıcak su ilave edin.

Bir süre bekleyip suyun içinde kayısıların kabukları çıkartın. Fazla suyu süzgeç yardımıyla süzdürün.

Tencerede beklettiğiniz kayısıları bir ocağa alın. Su eksik ise su ilave edin. Pişirmeye başlayın.

Pişirme esnasında tencereyi karıştırın.

Limonların suyunu sıkın ve suyu, tencereye ilave edin. Ardından kabuklarını çıkardığınız bademleri karışıma ekleyin.

5-10 dakika pişirip karışımı ocaktan alın. Oda sıcaklığında soğumasını sağlayın. Küçük boy kavanozlara pay edip afiyetle tüketebilirsiniz.

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Bademli kayısı reçeli tarifi..
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