Ara öğünlerde, çayın yanında afiyetle tüketebileceğiniz, aynı zamanda kalorisi düşük, kilo almanıza sebep olmayacak bir tarif mi arıyorsunuz? Müjdemizi isteriz; aradığınız tarif tam olarak chialı kurabiye. Peki chialı kurabiye nasıl yapılır? Chialı kurabiye yapımında hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte tarif…

Chialı kurabiye tarifi

Malzemeler:

İki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Üç yemek kaşığı chia tohumu

İki yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı su

Beş adet hurma

İki yemek kaşığı akçaağaç şurubu

Yüz gram kinoa ya da karabuğday unu

İki yüz gram fındık

İki yüz gram badem

Hazırlanışı:

Fındık ve bademleri un haline getirin. Daha sonra tüm malzemeleri unun içerisine ekleyin.

Karışım yumuşak bir kurabiye hamuru kıvamı alıncaya dek yoğurun.

Karışımdan yemek kaşığıyla parçalar alıp el yardımıyla şekil verin.

Yuvarlayıp bastırın ve cookie şeklini almalarını sağlayın.

Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Kurabiyeleri tepsinin üzerine alın.

Fırını 180 derecede önceden ısıtın. Kurabiyeleri kızarıncaya dek otuz dakika boyunca pişirin.

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Kurabiyeleri oda sıcaklığında soğutup afiyetle tüketebilirsiniz.