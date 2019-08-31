Ara öğünlerde, çayın yanında afiyetle tüketebileceğiniz, aynı zamanda kalorisi düşük, kilo almanıza sebep olmayacak bir tarif mi arıyorsunuz? Müjdemizi isteriz; aradığınız tarif tam olarak chialı kurabiye. Peki chialı kurabiye nasıl yapılır? Chialı kurabiye yapımında hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte tarif…
Chialı kurabiye tarifi
Malzemeler:
- İki yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- Üç yemek kaşığı chia tohumu
- İki yemek kaşığı kakao
- Yarım çay bardağı su
- Beş adet hurma
- İki yemek kaşığı akçaağaç şurubu
- Yüz gram kinoa ya da karabuğday unu
- İki yüz gram fındık
- İki yüz gram badem
Hazırlanışı:
- Fındık ve bademleri un haline getirin. Daha sonra tüm malzemeleri unun içerisine ekleyin.
- Karışım yumuşak bir kurabiye hamuru kıvamı alıncaya dek yoğurun.
- Karışımdan yemek kaşığıyla parçalar alıp el yardımıyla şekil verin.
- Yuvarlayıp bastırın ve cookie şeklini almalarını sağlayın.
- Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Kurabiyeleri tepsinin üzerine alın.
- Fırını 180 derecede önceden ısıtın. Kurabiyeleri kızarıncaya dek otuz dakika boyunca pişirin.
Kurabiyeleri oda sıcaklığında soğutup afiyetle tüketebilirsiniz.