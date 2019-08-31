Yağlı kağıdın içerisinde beklettiğiniz karamel ile erimiş bitter çikolatalarının uyumu ağzınızda eşsiz bir tat bırakacak. Üzerine serptiğiniz bademlerle birlikte hazırlaması oldukça kolay olan bu tarif, sofralarınızı şenlendirecek.

Ev yapımı karamelli çikolata tarifi

Malzemeler:

Elli gram kavrulmuş badem

Yüz elli gram bitter çikolata

Bir yemek kaşığı limon suyu

Bir yemek kaşığı su

İki su bardağı şeker

Yüz gram tereyağı

Hazırlanışı:

Bademleri iri şekilde doğrayın.

Tereyağı, su, limon suyu ve şekeri bir tavanın içerisine alıp karamel hazırlayın.

On dakika boyunca çevire çevire karameli hazırlayın.

Karameli pişirmeye devam edin.

Karameli yağlı kağıdın üzerine yayın.

Çikolata parçalarını karamelin içerisinde eritin. Son olarak iri badem parçalarını karışıma ekleyin.

Bir tepsinin üzerine yağlı kağıt serin. Tepsinin üzerine karışımı yayın. Kırk dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından donan çikolatayı afiyetle tüketebilirsiniz.