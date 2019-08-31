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Ev yapımı karamelli

Evde karamel yapmak, sandığınızdan çok daha kolay. İhtiyaç duyacağınız malzemeler, aslında her evde bulunan malzemeler; şeker, limon suyu, tereyağı ve şeker. Karamel yapmak ne kadar kolay olsa da sabırlı bir şekilde malzemelerin karıştırılarak pişirilmesi gerekiyor. Yalnızca on dakika hazırlayacağınız karamelle çikolata nasıl yapacağınızı merak mı ediyorsunuz? İşte karamelli

Giriş Tarihi: 2.9.2019 12:07
Ev yapımı karamelli çikolata tarifi

Yağlı kağıdın içerisinde beklettiğiniz karamel ile erimiş bitter çikolatalarının uyumu ağzınızda eşsiz bir tat bırakacak. Üzerine serptiğiniz bademlerle birlikte hazırlaması oldukça kolay olan bu tarif, sofralarınızı şenlendirecek.

Ev yapımı karamelli çikolata tarifi

Malzemeler:

  • Elli gram kavrulmuş badem
  • Yüz elli gram bitter çikolata
  • Bir yemek kaşığı limon suyu
  • Bir yemek kaşığı su
  • İki su bardağı şeker
  • Yüz gram tereyağı

Hazırlanışı:

  • Bademleri iri şekilde doğrayın.
  • Tereyağı, su, limon suyu ve şekeri bir tavanın içerisine alıp karamel hazırlayın.
  • On dakika boyunca çevire çevire karameli hazırlayın.
  • Karameli pişirmeye devam edin.
  • Karameli yağlı kağıdın üzerine yayın.
  • Çikolata parçalarını karamelin içerisinde eritin. Son olarak iri badem parçalarını karışıma ekleyin.
  • Bir tepsinin üzerine yağlı kağıt serin. Tepsinin üzerine karışımı yayın. Kırk dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından donan çikolatayı afiyetle tüketebilirsiniz.
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Ev yapımı karamelli çikolata tarifi
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