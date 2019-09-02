Bisküvili pasta nasıl yapılır? Pudingli bisküvili pasta tarifi!

Akşam yemeklerinden sonra vazgeçilmez lezzetlerden biri olan bisküvili pasta lezzetiyle ağızda dağılıyor. Ev hanımlarının beş çayında ya da akşam yemeklerinde yaptığı bisküvili pasta tarifi merak ediliyor. Kolay pasta tarifleri arasına giren bu tatlı türü hem pratik hem lezzetli. Peki Pudingli bisküvili pasta tarifi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ!

Bisküvili pasta yapımına uygun bir kap seçerek başlayın. Ardından pudinginizi süt ile pişirmeye başlayın. Puding pişirirken başından ayrılmayarak tel çırpıcı ile sürekli karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Çikolatalarınızı parçalayıp benmari usülünde eritin. Hazırladığınız pudingin içine karıştırıp iyice karıştırın. Ardından pastayı yapacağınız tabağın alt kısmına biraz puding sürüp bisküvileri tabağın şekline göre yanyana dizi ve üzerini puding ile kaplayın. Bir kat bisküvi bir kat puding sürerek malzemelerinizden biri bitene kadar devam edin. Bitince pastanızı buzdolabına alın ve 2 saat kadar bekletin. Bekleme süresi bitince üzerine hindistan cevizi serpip dilimleyerek servis edin.

BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

İşte lezzetli ve kıvamında bisküvili pasta tarifi için malzemeler;

Bisküvili pasta malzemeleri;

1 paket petibör bisküvi

1 paket puding

3,5 su bardağı süt

200 gram bitter çikolata

Üzeri için;

Hindistan cevizi