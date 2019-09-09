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: Kolay ? En lezzetli aşure yapımı

, 2019 Aşure gününün gelmesiyle birlikte internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hem İslam dini açısından hem de Türk kültürü açısından oldukça önem taşıyan Aşure günü insanların aşure yapıp komşularına dağıtmasıyla bilinir. Böylece bu mübarek günde insanların komşu ve arkadaşlık ilişkileri daha da güçlenir. Peki, ? En lezzetli Aşure tarifi ve malzemeleri haberimizde…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 11:03
Aşure tarifi: Kolay Aşure nasıl yapılır? En lezzetli aşure yapımı

? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Muharrem ayının 10. Gününde gerçekleşen Aşure günü bu yıl 9 Eylül tarihinde yani bugüne denk gelmesinin ardından evlerde tenceler ocağa konmaya başlandı bile. Aşurelerini hazırlayıp bir an önce komşularına dağıtmak isteyenler kolay aşure tarifini arıyor. Peki, aşure nasıl yapılır? İşte Lezzetli ve malzemeleri…

AŞURE NASIL YAPILIR? HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

İnanca göre büyük tufan sonrası Hz. Nuh'un gemisi bugün yani Muharrem Ayı'nın onuncu günü karaya oturdu. Hz. Nuh ve yanındakiler gemide bulunan tahılları bir araya getirip kaynatarak aşure yapıp yediler. Bu olayı anmak ve evlere bereket gelmesi ümidiyle dualar eşliğinde aşure yapılır ve paylaşılır.

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Aşure tarifi: Kolay Aşure nasıl yapılır? En lezzetli aşure yapımı
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