Aşure tarifi: Kolay Aşure nasıl yapılır? En lezzetli aşure yapımı

Aşure nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Muharrem ayının 10. Gününde gerçekleşen Aşure günü bu yıl 9 Eylül tarihinde yani bugüne denk gelmesinin ardından evlerde tenceler ocağa konmaya başlandı bile. Aşurelerini hazırlayıp bir an önce komşularına dağıtmak isteyenler kolay aşure tarifini arıyor. Peki, aşure nasıl yapılır? İşte Lezzetli aşure tarifi ve malzemeleri…
AŞURE NASIL YAPILIR? HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?
İnanca göre büyük tufan sonrası Hz. Nuh'un gemisi bugün yani Muharrem Ayı'nın onuncu günü karaya oturdu. Hz. Nuh ve yanındakiler gemide bulunan tahılları bir araya getirip kaynatarak aşure yapıp yediler. Bu olayı anmak ve evlere bereket gelmesi ümidiyle dualar eşliğinde aşure yapılır ve paylaşılır.