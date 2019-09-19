Sütlü muhallebi nasıl yapılır? İşte en güzel sütlü muhallebi tarifi!

Sütlü tatlılar arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi sütlü muhallebidir. Hem tarifi hem malzemeleri ile yapılışı oldukça basit ve kolay olan bu tatlı her damak tadına da hitap etmekte. Sade ancak doyurucu bir lezzet denemek isteyenler için ideal olan sütlü muhallebi nasıl yapılır?

SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ

Sütlü Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı margarin

Hindistan cevizi

1 litre süt

4 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

SÜTLÜ MUHALLEBİ TARİFİ YAPILIŞI

Sütü, unu ve nişastayı tencereye koyun, kaynamaya yakın şeker ve vanilyayı ilave ettikten sonra göz göz olunca margarini koyup iyice karıştırın.

Biraz soğuk dan sonra ister kalıba isterseniz de bardağa koyup buzlukta bir saat kadar bekletip çıkardıktan sonra dilim dilim kesip hindistan cevizine bulayıp buzdolabında iki üç saat sonra servis yapabilirsiniz.