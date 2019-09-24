Antep Köy Kahkesi tarifi! Antep Köy Kahkesi nasıl yapılır?

1900'lü yılların başlarından itibaren Antep'in sevilen tatlı çeşitlerinden olan Antep Köy Kahkesi nohut mayası kullanılarak özel şekilde üretilen bir kurabiye çeşitidir. Özellikle Antep tarafında sıkça karşılaşılan bu kurabiyeyi tadan pek çok kişi tarifini merak ediyorlar. Suriye'nin Halep bölgesinden 1900'lü yılların başında getirilen ve Ramazan aylarında sıkça tercih edilen Antep Kahkesi nasıl yapılır? İşte Antep Köy Kahkesi tarifi…

ANTEP KÖY KAHKESİ TARİFİ! ANTEP KÖY KAHKESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1/2 bardak süt

1/2 bardak zeytinyağ

1/2 bardak şeker

1 yumurta( Sarisi isteğe göre yüzüne sürülür veya hic yumurta koymayabilirsiniz.)

2 kasik kadar irmik

1/2 paket kabartma tozu

3 kaşık susam

1 tatli kasığı çörekotu

3 kaşık anason( Asli mayanadir)

Aldığı kadar un

Köy Kahkesi nasıl yapılır?

YAPILIŞI:

Bütün malzemeler karıştırılıp güzel bir hamur yapılır.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp şekil verilir.

175° de iyice pişirilir.