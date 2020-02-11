İrmik helvası nasıl yapılır? İşte pratik irmik helvası tarifi…

Kimi zaman sevinçlere ortak olan helva, kimi zaman da üzüntülere ortaklık eder... Doğumda, ölümde, gurbete gidişte veya dönüşte, düğünde dernekte, hastanın iyileşmesinde pişirilip eşe dosta dağıtılır. İşte tam kıvamında geleneksel irmik helvası tarifi…

İRMİK HELVASI TARİFİ MALZEMELERİ

2 bardak irmik

100 gr tere yağ

1.5 su bardağı süt

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (isteğe göre)

İRMİK HELVASI TARİFİ HAZIRLANIŞI

Derince bir tavada tereyağını eritin. Tereyağının üzerine irmiği ekleyip kavurmaya başlayın. Ayrı bin tencerede sütü, suyu ve şekeri karıştırın. İrmik altın rengini aldıktan sonra ocağın altını kapatın. Hazırladığınız sıvı karışımı irmiğin üzerine ekleyin ve malzemeler özdeşleşene kadar güzelce karıştırın. İrmiğin kapağını kapatın, malzemeleri ara ara karıştırın. Malzemeler katı kıvam aldığında tencerenin altını kapatın. İstediğiniz şekil ve süsleme ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…

İRMİK HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

İrmik malzemelerini sürekli karıştırmak daha iyi bir kıvam elde etmenize yarayacaktır.

Kapağını kapattığınız irmik daha nemli ve daha lezzetli olacaktır.

Balık sofralarında kullanacaksanız süt yerine su kullanarak yapabilirsiniz.

İRMİK HELVASI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Malzemeler kısık ateşte kavrulması daha iyi bir kıvam elde etmenizi sağlayacaktır.

İRMİK HELVASI TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Hazırlamış olduğunuz irmik tatlınıza bir kase yardımıyla şekil verebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz irmik helvanızı antep fıstığı parçaları ve tozuyla servis edebilirsiniz.

İRMİK HELVASI TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Bu besinin 100 gramında 532 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında İrmik Helvası 532 kalori bulunmaktadır.