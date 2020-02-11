Islak kek nasıl yapılır? Bol soslu en güzel kakaolu ıslak kek tarifi

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan yemek tariflerinden biri çikolatalı ıslak kek. Kakaolu ıslak keki sevmeyen yoktur, çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz ıslak kek yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Kakaolu ıslak kek tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Maliyetsiz, pratik ve leziz bu ıslak kek tarifini mutlaka denemelisiniz…

ISLAK KEK TARİFİ

Islak Kek Malzemeleri

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

3 yumurta (yumurtalar küçükse 4)

6 tatlı kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu için

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1,5 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

4 tatlı kaşığı kakao

ISLAK KEK HAZIRLANIŞI

Geniş bir kapta yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Ardından süt ve yağı ekleyerek malzemeler iyice karışana kadar tekrar çırpın. Elekten geçirilen unu ekleyin, ardından kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu da karışıma ekleyin. Kakaoyu karışıma yedirmek için iyice çırpın. Normal kek kıvamından daha akışkan bir karışım elde ediyorsunuz. Dibini yağladığınız cam fırın kabına ya da fırın tepsisine karışımı döküyorsunuz. Karışımın içerisindeki havayı çıkartmak için tepsi birkaç kez sert bir zemine çarpılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kek fırından çıkmadan 5 dakika önce sosu hazırlayın. Ufak bir tencereye sos malzemelerini ekleyin. Karışımı kaynayana kadar karıştırın. Fırından çıkardığınız keki istediğiniz şekilde kesin ve kaynamış kek sosunu kekin üzerinde gezdirelim. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Dolapta soğutup servis edilmesi önerilir. Bol soslu ıslak kekiniz hazır.

Afiyet olsun…

ISLAK KEK PİŞİRME ÖNERİSİ

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirilmesi önerilmektedir. Pişirme süresi fırına ve tepsiye göre farklılık gösterebilir. Kekin piştiğini bir kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Keke batırdığınız kürdan temiz ise keki fırından alabilirsiniz.

ISLAK KEK PÜF NOKTALARI

Islak kek sosunu hazırlarken önemli olan karışımın özdeşleşmesi ve kaynamasıdır. Özdeşleşmemiş sos kekinizin yağlı olmasına neden olabilir. Sosu kaynayana kadar iyice karıştırın.

Sosu kek fırından çıkmadan 5-10 dakika önce hazırlayın, fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı gittikten sonra sıcak sosu kekin üzerine dökün.