Magnolia nasıl yapılır? Meyveli pratik magnoli tarifi…

Dünyaya ün salmış Fransız tatlılarından biri olan, hatta en çok tanınan da diyebileceğimiz tatlıların başında geliyor magnolia tarifi. Süt tatlılar listesinde en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor. Hafifliğinden dolayı her yaştan insanın tüketebileceği konumda. Evdeki malzemelerle maaliyetsizce hazırlayabileceğiniz magnolia tarifi sadece 15 dakikanızı alacak. Sofralara renk katan magnolia çayınıza ve kahvenize eşlik edecek…
MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ
MAGNOLİA TARİFİ HAZIRLANIŞI
MAGNOLİA TARİFİ PÜF NOKTALARI
Muhallebiyi iyice karıştırmak akışkan bir karışım elde etmek için oldukça önemlidir.
MAGNOLİA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Karışım kısık ateşte sıklıkla karıştırılarak pişirilmelidir.
MAGNOLİA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Magnolia kabının dışa bakan kısımlarına da meyve dizerseniz daha estetik bir sunum elde etmiş olursunuz.
Magnoliaların üzerine fındık parçaları serpmeniz daha lezzetli bir tatlı elde etmenize yardımcı olacaktır.
MAGNOLİA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
Magnolia tarifinin 100 gramı yaklaşık olarak 254.57 kaloridir.