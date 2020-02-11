Revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi…

Revani, Türk mutfağına ait şerbetli tatlılardan biridir. Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir tarihe sahip olan revani oldukça sevilen bir tatlıdır. Yapımı da oldukça pratik olan Revani tatlısı, yıllar geçse de masalarımızı süsleyecek tatlılar arasında yer alır. Revani tatlısı çayınızın yanına ayrı bir lezzet katacak, evinize mis gibi kokular yayıp iştahınızı açacak. Şerbetli tatlıların vazgeçilmezlerinde ilk sıralarda yer alan revani tarifi sofralarınıza renk katacak. İşte pratik revani tarifi…
REVANİ TARİFİ MALZEMELERİ
• 3 yumurta
• 1,5 su bardağı irmik
• 1 su bardağı un
• 1 su bardağı sıvıyağ
• 1 su bardağı yoğurt
• 1 su bardağı şeker
• 1 kabartma tozu
• Yarım paket vanilya
• Yarım limon kabuğu
Revani tarifi şerbet malzemeleri:
• 3 su bardağı şeker
• 2.5 su bardağı su
• 2 dilim limon
REVANİ TARİFİ HAZIRLANIŞI
Afiyet olsun…
REVANİ TARİFİ PÜF NOKTALARI
Şeker ve yumurtayı köpürene kadar iyice çırpmanız kekte yumurta kokusu olmamasına ve kekin daha iyi kabarmasını sağlamaktadır.
Kek hamuruna katı malzemeleri ekledikten sonra spatula yardımıyla aşağıdan yukarı olacak şekilde hamuru karıştırmaya önem gösterin.
REVANİ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Revani hamuru fırındayken ilk 20 dakika fırının kapağını açmamak revani tarifi kekinin daha kabarık olmasını sağlayacaktır.
REVANİ TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Revani tarifini sunarken üzerine hindistan cevizi, fındık veya fıstık serpmeniz tatlının daha lezzetli hale gelmesine yardım edecektir.
REVANİ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
Bu besinin 100 gramında 348 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 200 gramlık miktarında Revani 696 kalori bulunmaktadır.