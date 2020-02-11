Revani nasıl yapılır? Kolay revani tarifi…

Revani, Türk mutfağına ait şerbetli tatlılardan biridir. Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan bir tarihe sahip olan revani oldukça sevilen bir tatlıdır. Yapımı da oldukça pratik olan Revani tatlısı, yıllar geçse de masalarımızı süsleyecek tatlılar arasında yer alır. Revani tatlısı çayınızın yanına ayrı bir lezzet katacak, evinize mis gibi kokular yayıp iştahınızı açacak. Şerbetli tatlıların vazgeçilmezlerinde ilk sıralarda yer alan revani tarifi sofralarınıza renk katacak. İşte pratik revani tarifi…

REVANİ TARİFİ MALZEMELERİ

• 3 yumurta

• 1,5 su bardağı irmik

• 1 su bardağı un

• 1 su bardağı sıvıyağ

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 su bardağı şeker

• 1 kabartma tozu

• Yarım paket vanilya

• Yarım limon kabuğu

Revani tarifi şerbet malzemeleri:

• 3 su bardağı şeker

• 2.5 su bardağı su

• 2 dilim limon

REVANİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın. Şekerler eriyene kadar karıştırın, ardından yarım limonu şerbetin içine ekleyin ve biraz daha kaynatın. Kaynayan şerbeti ocaktan çekip soğumaya alın. Revani tarifi kekini hazırlamak için geniş bir kaba şeker ve yumurtayı alın. Yumurtalar köpürene kadar mikser yardımıyla karışımı çırpın. Yarım limon kabuklarını rendeleyin, ardından sıvıyağ, yoğurt ve irmiği ekleyip çırpın. Elekten geçirilen un, kabartma tozu ve vanilyayı da karışıma ekleyin ve karışım özdeşleşene kadar çırpmaya devam edin. Dikdörtgen bir cam pişirme kabı ya da tepsiyi yağlayın ve kek harcını kaba dökün. Kekin içerisindeki havayı almak için kek tepsisinin alt kısmını sert bir zemine birkaç kez vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Soğuk şerbeti ilk sıcağı çıkmış ılık revani tatlısı hamuruna dağıtın.

Afiyet olsun…

REVANİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Şeker ve yumurtayı köpürene kadar iyice çırpmanız kekte yumurta kokusu olmamasına ve kekin daha iyi kabarmasını sağlamaktadır.

Kek hamuruna katı malzemeleri ekledikten sonra spatula yardımıyla aşağıdan yukarı olacak şekilde hamuru karıştırmaya önem gösterin.

REVANİ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Revani hamuru fırındayken ilk 20 dakika fırının kapağını açmamak revani tarifi kekinin daha kabarık olmasını sağlayacaktır.

REVANİ TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Revani tarifini sunarken üzerine hindistan cevizi, fındık veya fıstık serpmeniz tatlının daha lezzetli hale gelmesine yardım edecektir.

REVANİ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Bu besinin 100 gramında 348 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 200 gramlık miktarında Revani 696 kalori bulunmaktadır.