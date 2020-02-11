Sütlaç nasıl yapılır? Üzeri nar gibi kızaran sütlaç tarifi…

Sütlaç, çeşitli mutfak kültürlerinde bulunabilen bir tatlı. Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Sütlü tatlı denilince herkesin aklına sütlaç gelir. Başlıca malzemeleri pirinç, süt ve şeker olan enfes kıvamı insanların damak zevkine hitap ediyor. Sütlü tatlıların şahı sütlaç tarifini mutlaka denemelisiniz…

SÜTLAÇ TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 yumurta

Yarım çay bardağı nişasta

1 paket vanilya

SÜTLAÇ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Pirinci yarım saat ılık suda bekletin, bol suyla yıkayıp süzün. 1 bardak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Süt, vanilya ve şekeri ekleyin, pirinçler yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Nişastayı 3 kaşık suyla karıştırın ve sütlaca ilave edin. Karışımı 5 dakika daha karıştırarak kaynatın. Bir kapta yumurta sarısını çırpın. Çırpılmış yumurtaya 1 kepçe sütlaç ekleyin. Yumurtalı karışımı sütlaca ekleyin. Sütlacı biraz daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Sütlacı güveç sütlaç kaselerine paylaştırın ardından kaseleri fırın tepsisine dizin. Fırın tepsisine kaselerin yarısına gelecek kadar soğuk su ekleyin. 200 derecelik fırında sütlaçların üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun…

SÜTLAÇ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kaynayan pirinçleri çok fazla karıştırmazsanız tatlınızda pirinçler daha diri duracaktır.

SÜTLAÇ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Pirinçlerin dibine tutmasına dikkat edilmelidir.

Fırın tepsisine eklenilen soğuk su sütlacınızın daha iyi pişmesine ve kızarmasına yaramaktadır.

SÜTLAÇ TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Sütlacınızı daha estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız kırılmış fındık parçalarını sütlacınızın üzerinde servis edebilirsiniz.

Tercihe göre sütlacınıza tarçın ekleyebilirsiniz.

SÜTLAÇ KAÇ KALORİDİR?

Sütlaç, süt, şeker, pirinç ana malzemelerinden yapılan sütlaç hafif sütlü tatlılardandır. 200 gr. 1 kase sütlaç ortalama 222, 5 kaloriye denk gelmektedir.