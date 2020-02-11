Sütlaç nasıl yapılır? Üzeri nar gibi kızaran sütlaç tarifi…

Sütlaç, çeşitli mutfak kültürlerinde bulunabilen bir tatlı. Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Sütlü tatlı denilince herkesin aklına sütlaç gelir. Başlıca malzemeleri pirinç, süt ve şeker olan enfes kıvamı insanların damak zevkine hitap ediyor. Sütlü tatlıların şahı sütlaç tarifini mutlaka denemelisiniz…
SÜTLAÇ TARİFİ MALZEMELERİ
SÜTLAÇ TARİFİ HAZIRLANIŞI
Afiyet olsun…
SÜTLAÇ TARİFİ PÜF NOKTALARI
Kaynayan pirinçleri çok fazla karıştırmazsanız tatlınızda pirinçler daha diri duracaktır.
SÜTLAÇ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Pirinçlerin dibine tutmasına dikkat edilmelidir.
Fırın tepsisine eklenilen soğuk su sütlacınızın daha iyi pişmesine ve kızarmasına yaramaktadır.
SÜTLAÇ TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Sütlacınızı daha estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız kırılmış fındık parçalarını sütlacınızın üzerinde servis edebilirsiniz.
Tercihe göre sütlacınıza tarçın ekleyebilirsiniz.
SÜTLAÇ KAÇ KALORİDİR?
Sütlaç, süt, şeker, pirinç ana malzemelerinden yapılan sütlaç hafif sütlü tatlılardandır. 200 gr. 1 kase sütlaç ortalama 222, 5 kaloriye denk gelmektedir.