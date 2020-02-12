Elmalı turta nasıl yapılır? Ağızda dağılan elmalı turta tarifi…

Turta eşsiz lezzetiyle çay keyfimize eşlik eden, günün her öğününde tüketebildiğimiz enfes bir atıştırmalık. Turtanın eşsiz tadına tarçınlı elmanın lezzeti eklenince tadı daha da artıyor. Görünüşüyle sofralarınıza görsel şölen sunan elmalı turta tarifi nefis lezzetiyle de midenizi şenlendirecek. Tereyağ, pudra şekeri, nişasta gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarif vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. Pratik elmalı turta nasıl yapılır? Eşsiz lezzetiyle elmalı turta tarifi…

ELMALI TURTA TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet yumurta

250 gr tereyağı ya da margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

ELMALI TURTA TARİFİ İÇ HARÇ MALZEMELERİ

3 orta boy kırmızı elma

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kırılmış ceviz

ELMALI TURTA TARİFİ ÜZERİ İÇİN

Pudra şekeri

ELMALI TURTA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle elmalı turtanın iç harcını hazırlayın, rendelenmiş elmaları geniş bir tavaya alın. Kısık ateşte elmaların suyunu çekmesini bekleyin, ardından tarçını, ceviz parçalarını karışıma ekleyin ve özdeşleştirin. Geniş bir kaba yumurta, süt ve yoğurdu alın. Oda sıcaklığındaki tereyağını karışıma ekleyip parmak uçlarınızla tereyağları ezin. Karışıma pudra şekeri ve nişastayı ekleyin ardından elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice yoğurun. Turtanın üzerini süslemek için hamurdan bir parça ayırın. Kalan hamuru oklava veya merdane yardımıyla unladığınız tezgahta yuvarlak şekilde açın. Turta kabının tabanına hamuru yayın. İçerisine elmalı harcı ekleyin. Elmalı turtanın üzerini süslemek için ayırdığınız hamuru açın ve eşit şeritler kesin. Turtanın üzerine şeritleri sağlı sollu dizin Elmalı turtanızı önceden ısıttığınız 180° fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız elmalı turta hamurunu soğumaya bırakın. Soğuyan elmalı turtanızın üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

ELMALI TURTA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Elmalı turta hamurunu 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin.

Üst ve alt kısımların eşit pişmesi için elmalı turtaların orta katta pişirilmesi daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

ELMALI TURTA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olduğuna dikkat edin. Oda sıcaklığındaki margarin hamurunuzun daha kolay şekil almasını sağlayacaktır.

Elmalı turta tarifinizde ekşimsi bir aroma olsun isterseniz iç harcı 2 kırmızı elma, 1 ekşi yeşil elma ile hazırlayabilirsiniz.

Elmalı turtaları fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın, bu aşama kurabiyenin ilk sıcağını atması ve kıvamının sertleşmesi için çok önemli. Hamur sıcak olduğu için fırından çıkar çıkmaz almanız hamurun dağılmasına neden olacaktır.

ELMALI TURTA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Elmalı turta tarifinin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

ELMALI TURTA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Bu besinin 100 gramında 340 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 130 gramlık miktarında Elmalı Turta 442 kalori bulunmaktadır.