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? Tadı damaklarda kalan

Tiramisu 'ya ait bir tatlıdır. Kahveseverlerin en çok tercih ettiği tatlı lezzetlerin başında gelen tiramisu’nun hayranlarının sayısı her geçen gün artmaktatır. Tiramisu tatlısı tarifi gayet pratik hazırlanışı, hafifliği ve damakta bıraktığı çarpıcı lezzetle ününe ün katmıştır. İtalya’yı aşarak dünyaya yayılan tiramisu tatlısı vazgeçilmez tatlılarınızdan olmaya aday. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz davet sofralarınıza renk katacak. ? Tadı damağınızda kalacak tiramisu tarifi…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:42 ABONE OL
Tiramisu nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalan tiramisu tarifi…

İtalya mutfağının eşsiz tatlısı tiramisu tarifi ilk başta "dük'ün çorbası" ismiyle yayılmaya başlar. Daha sonra "dük'ün çorbası" ismi zamanla değişir ve alengirli bir isim olan tiramisu yani "beni yukarı çek" olur. Tarihi bir hikayesi olan tiramisu tatlısı damaklarınızda eşsiz bir lezzet bırakmaya aday. Davet sofralarınıza renk katacak tiramisu tarifi vazgeçilmez tatlılarınızdan olacak, bu tarifi tekrar tekrar yapacaksınız. Ağızda enfes tat bırakan tiramisu nasıl yapılır? İşte lezzetli tiramisu tarifi…

TİRAMİSU TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 kg süt
  • 1 su bardağı un
  • 4 yumurta sarısı
  • 100 gr tereyağı
  • 100 gr beyaz çikolata
  • 200 ml krema
  • 500 gr labne peyniri
  • 2 paket kedidili bisküvi
  • 1 paket vanilya
  • Üzeri için 2 yemek kaşığı kakao

TİRAMİSU TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. Geniş bir tencereye yumurta sarılarını, şekeri köpürene kadar çırpın.
  2. Ardından elekten geçirilmiş unu ekleyip çırpmaya devam edin.
  3. Sütü, tereyağını, kremayı ve benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayı ekleyin ve topak kalmayana kadar çırpın.
  4. Orta ateşte karışımı sürekli karıştırıp muhallebi kıvamına getirin ve vanilyayı ekleyip altını kapatın.
  5. Biraz ılıdıktan sonra labneyi ekleyip çırpmaya devam edin.
  6. Su, şeker ve kahveden oluşan karışıma kedidillerini batırın ve servis kabınızın tabanına döşeyin.
  7. Üzerine bir kat muhallebi dökün ardın bir kat bisküvi dizin, üzerine son kat muhallebesini dökün.
  8. Oda ısısında doğuduktan sonra dolaba kaldırın.
  9. Üzerine kakao serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

TİRAMİSU TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Muhallebiyi sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin, bu aşama muhallebinizin daha akışkan kıvamda olmasını ve topaklanmamasını sağlayacaktır.

TİRAMİSU TARİFİ PÜF NOKTALARI

Labne peynirini karışımı ocaktan aldıktan sonra eklemek çok önemlidir. Kremanın daha iyi kıvam almasını sağlar.

TİRAMİSU TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Tiramisuyu soğuduktan sonra kakao serperek çilek eşliğinde servis edebilirsiniz.

TİRAMİSU TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Tiramisu Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 223 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 172 gramlık miktarında Tiramisu 385 kalori bulunmaktadır.

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Tiramisu nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalan tiramisu tarifi…
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