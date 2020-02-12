Tiramisu nasıl yapılır? Tadı damaklarda kalan tiramisu tarifi…

İtalya mutfağının eşsiz tatlısı tiramisu tarifi ilk başta "dük'ün çorbası" ismiyle yayılmaya başlar. Daha sonra "dük'ün çorbası" ismi zamanla değişir ve alengirli bir isim olan tiramisu yani "beni yukarı çek" olur. Tarihi bir hikayesi olan tiramisu tatlısı damaklarınızda eşsiz bir lezzet bırakmaya aday. Davet sofralarınıza renk katacak tiramisu tarifi vazgeçilmez tatlılarınızdan olacak, bu tarifi tekrar tekrar yapacaksınız. Ağızda enfes tat bırakan tiramisu nasıl yapılır? İşte lezzetli tiramisu tarifi…
TİRAMİSU TARİFİ MALZEMELERİ
TİRAMİSU TARİFİ HAZIRLANIŞI
TİRAMİSU TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Muhallebiyi sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin, bu aşama muhallebinizin daha akışkan kıvamda olmasını ve topaklanmamasını sağlayacaktır.
TİRAMİSU TARİFİ PÜF NOKTALARI
Labne peynirini karışımı ocaktan aldıktan sonra eklemek çok önemlidir. Kremanın daha iyi kıvam almasını sağlar.
TİRAMİSU TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ
Tiramisuyu soğuduktan sonra kakao serperek çilek eşliğinde servis edebilirsiniz.
TİRAMİSU TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
Tiramisu Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 223 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 172 gramlık miktarında Tiramisu 385 kalori bulunmaktadır.