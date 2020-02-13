Tokat mutfağının geleneksel hira tatlısı tarifi merak ediliyor. 7'den 70'e herkesin sevdiği olan tatlıyı yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli püf nokta pişirme süresidir. Akşam yemeklerinin ardından tercih edilen hira tatlısı malzemeleri arasında yumurta, irmik, kabartma tozu, un, sıvı yağ yer alıyor. Tatlıyı yaparken hem pişirme süresine hem de malzemelerini tam kullanmaya özen gösterilmelidir. Aksi taktirde irmikli bir tatlı olduğundan hemen dağılabilir, ağızda çok lezzetli bir tat bırakmaz.Tatlıyı şerbeti iyice çekip soğuyunca üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Peki Hira tatlısı nasıl yapılır? En güzel irmikli hira tatlısı tarifi burada...

HİRA TATLISI NASIL YAPILIR?

Son dönemin en gözde tatlısı olarak karşımıza hira tatlısı çıkıyor. Hem pratik hem lezzetli şerbetli hamur tatlısı olan hira tatlısı tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Tokat mutfağından günümüze gelen annelerimizin el lezzetiyle yapılan hira tatlısı tarifini haberimizde derledik.

HİRA TATLISI MALZEMELERİ

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bulamak için malzemeler

İrmik

Şerbeti için malzemeler

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

HİRA TATLISI TARİFİ

İlk olarak bir karıştırma kabına yarım su bardağı yoğurdu, 1 adet yumurtayı, 1 paket vanilyayı, 1 paket kabartma tozunu, 1 su bardağı irmiği ve 1,5 su bardağı unu ekleyin. Malzemeleri kabında iyice karıştırıp yoğurun.

Elinize yapışan hamurunuzu elde ettikten sonra hamurdan yuvarlak parçalar yapın

Ayrı bir kaseye irmik dökün ve hazırladığınız topları irmik dolu kaseye atın. Hamurun her yerinin irmik olmasına özen gösterin.

Fırın kağıdı serili bir pişirme kabına, hira tatlılarınızı dilediğiniz gibi diziniz.

Önceden ısıttığınız 170 derece fırında 25 dakika kadar hira tatlısını pişiriniz.

Tatlı pişerken şerbeti için 2 su bardağı suyu ve 2 su bardağı toz şekeri bir tencereye alarak şeker eriyene kadar karıştırıp, kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon damlatın ve birkaç dakika daha kaynatarak soğumaya alın.

Şerbeti sürekli karıştırarak da hızlıca soğutmaya devam edebilirsiniz.

Pişen tatlılarınızı fırında biraz bekletin ısılarını korumaya devam etsin.

Tatlılarınız ılık iken şerbeti soğuttuktan sonra şerbeti tatlıların üzerine yavaş yavaş dökün.

Son olarak tatlının üstü için rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirip servis edin. Afiyet olsun!

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