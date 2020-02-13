Trileçe kolay yapımı ve sütlü hafif lezzetiyle rağbet gören tatlılar arasında yer alıyor. Kafelerde pastanelerde sıklıkla karşınıza çıkan triliçeyi evinizde kolaylıkla hazırlamanız mümkün. Tirileçe tarifi misafir sofralarınıza renk katacak, misafirlerinizin iştahını açacak. Sütlü şerbet ile hazırlanan trileçe tarifi hafifliğiyle herkesi kendine hayran bırakacak. Tam kıvamında bu karamelli trileçe tarifi görünüşüyle gözünüze lezzetiyle midenize bayram ettirecek. Trileçe nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla trileçe tarifi…
TRİLEÇE TARİFİ MALZEMELERİ
Trileçe tarifi şerbeti için
Karamel sosu için
TRİLEÇE TARİFİ HAZIRLANIŞI
TRİLEÇE TARİFİ PÜF NOKTALARI
Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpmanız kek hamurunun yumurta kokmasına yarayacaktır.
Triliçe tarifi kek hamurunun sıvı malzemeleri mikser yardımıyla karıştırılırken, un eklendikten sonra silikon bir spatulayla aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırılır. Bu aşama kekinizin daha yumuşak olmasını ve daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.
TRİLEÇE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Trileçe hamuru 175 derece fırında 30 dakika pişirilmelidir.
Triliçe tarifi karamel sosu kısık ateşte sürekli karıştırılarak hazırlamalıdır. Yeterince karıştırılmayan karamel sos dibine tutabilir ve acı bir tat verebilir.
TRİLEÇE TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Hazırlamış olduğunuz trileçenizi kendi hazırladığınız karamel sosu ile ve beyaz çikolata ile süsleyebilirsiniz.
Dilerseniz hazırlayacağınız çilekli sos ile de deneyebilirsiniz.
TRİLEÇE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
Trileçe Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 163 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 185 gramlık miktarında Trileçe 302 kalori bulunmaktadır.