Un helvası nasıl yapılır? İşte pratik un helvası tarifi…

Osmanlı'dan günümüze gelen helva hala popülerliğini koruyor. Ağızları tatlandıran bu un helvası tatlı ihtiyacınızı bastıracak, pratik yapımıyla sadece beş dakikanızı alacak. Evinize yaydığı enfes kokuyla vazgeçilmez tarifleriniz arasına girmeye aday un helvası misafirleriniz tarafından da rağbet görecek. Geleneksel lezzetiyle un helvası tarifi nasıl yapılır? İşte mükemmel kıvamıyla geleneksel un helvası tarifi…

UN HELVASI TARİFİ MALZEMELERİ

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

Şerbeti için

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Tarçın (üzeri için)

UN HELVASI TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak irmik helvası tarifinin şerbetini hazırlayın. Şeker, su ve sütü tencereye alın, 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alıp yağ eriyinceye kadar karıştırın. Elekten geçirilmiş unu yavaşça tencereye ekleyin ve irmek helvası pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin. Ayrı bir kapta şerbeti hazırlayın. Şerbeti iki parça olarak tencereye ekleyin ve hızlıca karıştırmaya özen gösterin. İrmek helvası suyunu çekince 1 dakika daha ocakta kavurun, ardından irmik helvanızı ocaktan alın. İstediğiniz şekil ve süsleme ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun…

UN HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Un helvası tarifi malzemelerini sürekli karıştırmak daha iyi bir kıvam elde etmenize yarayacaktır.

Şerbeti iki parça halinde dökmek ve karışımı hızlı bir şekilde karıştırmak, helvanızın daha kıvamlı olmasını sağlamaktadır.

Balık sofralarında kullanacaksanız şerbetinde süt yerine su kullanabilirsiniz.

UN HELVASI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Malzemeler kısık ateşte kavrulmalıdır.

UN HELVASI TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Hazırlamış olduğunuz un helvanıza bir kase yardımıyla şekil verebilirsiniz.

Şekil verdiğiniz un helvanızı antep fıstığı tozuyla veya tarçınla servis edebilirsiniz.

UN HELVASI TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Un Helvası Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 327 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 90 gramlık miktarında Un Helvası 295 kalori bulunmaktadır. Un Helvası besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından; %10 daha az kalori.