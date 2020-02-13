Un helvası nasıl yapılır? İşte pratik un helvası tarifi…

Osmanlı'dan günümüze gelen helva hala popülerliğini koruyor. Ağızları tatlandıran bu un helvası tatlı ihtiyacınızı bastıracak, pratik yapımıyla sadece beş dakikanızı alacak. Evinize yaydığı enfes kokuyla vazgeçilmez tarifleriniz arasına girmeye aday un helvası misafirleriniz tarafından da rağbet görecek. Geleneksel lezzetiyle un helvası tarifi nasıl yapılır? İşte mükemmel kıvamıyla geleneksel un helvası tarifi…
UN HELVASI TARİFİ MALZEMELERİ
UN HELVASI TARİFİ HAZIRLANIŞI
UN HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI
UN HELVASI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Malzemeler kısık ateşte kavrulmalıdır.
UN HELVASI TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Hazırlamış olduğunuz un helvanıza bir kase yardımıyla şekil verebilirsiniz.
Şekil verdiğiniz un helvanızı antep fıstığı tozuyla veya tarçınla servis edebilirsiniz.
UN HELVASI TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
Un Helvası Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 327 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 90 gramlık miktarında Un Helvası 295 kalori bulunmaktadır. Un Helvası besini veritabanımızda bulunan besinlerin ortalamasından; %10 daha az kalori.