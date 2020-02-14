Orijinal trileçe tarifi: Evde kolayca trileçe nasıl yapılır?

Trileçe kolay yapımı ve sütlü hafif lezzetiyle rağbet gören tatlılar arasında yer alıyor. Kafelerde pastanelerde sıklıkla karşınıza çıkan triliçeyi evinizde kolaylıkla hazırlamanız mümkün. Tirileçe tarifi misafir sofralarınıza renk katacak, misafirlerinizin iştahını açacak. Sütlü şerbet ile hazırlanan trileçe tarifi hafifliğiyle herkesi kendine hayran bırakacak. Tam kıvamında bu karamelli trileçe tarifi görünüşüyle gözünüze lezzetiyle midenize bayram ettirecek. Trileçe nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla trileçe tarifi…

TRİLEÇE TARİFİ MALZEMELERİ

5 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1.5 çay bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 fiske tuz

Trileçe tarifi şerbeti için

4 su bardağı süt

1 paket sıvı krema (200 ml)

1 kahve fincanı şeker

Karamel sosu için

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema (200 ml)

TRİLEÇE TARİFİ HAZIRLANIŞI

Yumurta ve şeker mikser yardımıyla 5 dakika çırpılır.

Karışıma sıvıyağ ve bir fiske tuz eklenir.

İrmik karışıma eklenir ve çırpılır.

Ardından elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilya eklenir.

Silikon bir spatula yardımıyla aşağıdan yukarı olacak şekilde karışım özdeşleştirilir.

175 derece fırında 30 dakika pişirilir.

Trileçe pişerken şerbet hazırlanır. Süt, krema ve şeker ısıtılır ve soğumaya bırakılır.

Fırından çıkan trileçe hamuru sıcakken üzerine soğuk şerbet gezdirilir.

Trileçe hamuru şerbetini çekmesi için beklenir.

Trileçe şerbetini çekerken üzerini süslemek için kullanılacak karamel sos yapılır.

Karamelli sos için toz şeker bir pişirme kabına alınır, kısık ateşte eriyene kadar karıştırılır.

Karamelli akışkan bir kıvama gelince içine tereyağı eklenir, tereyağı eriyene kadar sos karıştırılır.

En son sıvı krema da eklenir, sos kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırılır.

Sos soğumaya bırakılır, ardından şerbetini çekmiş ve üzerinde çatal yardımıyla delikler açılmış kekin üzerine dökülür.

Kremşanti veya eritilmiş beyaz çikolata ile kürdan yardımıyla şekil verilir.

Afiyet olsun…

TRİLEÇE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpmanız kek hamurunun yumurta kokmasına yarayacaktır.

Triliçe tarifi kek hamurunun sıvı malzemeleri mikser yardımıyla karıştırılırken, un eklendikten sonra silikon bir spatulayla aşağıdan yukarı olacak şekilde karıştırılır. Bu aşama kekinizin daha yumuşak olmasını ve daha iyi kabarmasını sağlayacaktır.

TRİLEÇE TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Trileçe hamuru 175 derece fırında 30 dakika pişirilmelidir.

Triliçe tarifi karamel sosu kısık ateşte sürekli karıştırılarak hazırlamalıdır. Yeterince karıştırılmayan karamel sos dibine tutabilir ve acı bir tat verebilir.

TRİLEÇE TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Hazırlamış olduğunuz trileçenizi kendi hazırladığınız karamel sosu ile ve beyaz çikolata ile süsleyebilirsiniz.

Dilerseniz hazırlayacağınız çilekli sos ile de deneyebilirsiniz.

TRİLEÇE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Trileçe Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 163 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 185 gramlık miktarında Trileçe 302 kalori bulunmaktadır.