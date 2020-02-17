Ağlayan kek nasıl yapılır? Nefis lezzetiyle ağlayan kek tarifi

Kek çay ve misafir sofralarının vazgeçilmez tatlısıdır. Sade, tarçınlı, havuçlu, ıspanaklı gibi birçok çeşidi olan kekin en güzel hali bol ağlayan kek. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz ağlayan kek yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Yapılışı gayet kolay olan bu ağlayan kek tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına tat katacak. Bu eşsiz lezzet tarif defterlerinizde ilk sıraya yerleşecek. Çay ve kahvenizin yanına atıştırmalık lezzetler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Eşsiz lezzetiyle ağlayan kek nasıl yapılır? İşte ağlayan kek tarifi…

AĞLAYAN KEK TARİFİ MALZEMELERİ

4 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

¾ çay bardağı kakao

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

Keki ıslatmak için

2 su bardağı süt

Üzeri için

1 paket kremşanti

1 paket çikolata sosu

AĞLAYAN KEK TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak krem şantiyi çırpın ve katılaşması için dolaba atın. Geniş bir kapta yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Ardından süt ve yağı ekleyerek malzemeler iyice karışana kadar tekrar çırpın. Elekten geçirilen unu ekleyin, ardından kabartma tozu ve kakaoyu da karışıma ekleyin. Kakaoyu karışıma yedirmek için iyice çırpın. Dibini yağladığınız cam fırın kabına ya da fırın tepsisine karışımı dökün. Karışımın içerisindeki havayı çıkartmak için tepsiyi birkaç kez sert bir zemine vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kek pişene kadar çikolata sosunu hazırlayın. Fırından çıkan keke 2 su bardağı ılık sütü dökün ve keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kek iyice soğuduktan sonra dolaptan çıkardığınız katılaşmış kremşantiyi sütünü çekmiş kekin üzerine dökün. Ağlayan kekinizi istediğiniz gibi kesin. Üzerine çikolata sosu döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

AĞLAYAN KEK PÜF NOKTALARI

Yumurta ve şekeri köpürene kadar beş dakika çırpmanız yumurta kokusunun çıkmasına ve kekin daha güzel kabarmasına neden olacaktır.

Katılaşmış kremşantiyi kek soğuduktan sonra üzerine dökün. Kremşantiyi kekiniz soğumadan dökmeniz kremşantinin sulanmasına neden olacaktır.

AĞLAYAN KEK TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 40-45 dakika pişirin.

Kekinizi orta gözde pişirmeniz, altının ve üstünün eşit pişmesini sağlayacaktır.

AĞLAYAN KEK TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Ağlayan kekinizin üzerine kremşanti ardından çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.

AĞLAYAN KEK TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 Porsiyon Ağlayan Kek 277 kcal'dir (kalori). Orta kalorili ürünler arasında bulunan 277 kalorili 1 Porsiyon Ağlayan Kek gıdasını diyet yaparken az miktarda tüketebilirsiniz.