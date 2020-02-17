Ağlayan kek nasıl yapılır? Nefis lezzetiyle ağlayan kek tarifi

Kek çay ve misafir sofralarının vazgeçilmez tatlısıdır. Sade, tarçınlı, havuçlu, ıspanaklı gibi birçok çeşidi olan kekin en güzel hali bol ağlayan kek. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz ağlayan kek yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Yapılışı gayet kolay olan bu ağlayan kek tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına tat katacak. Bu eşsiz lezzet tarif defterlerinizde ilk sıraya yerleşecek. Çay ve kahvenizin yanına atıştırmalık lezzetler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Eşsiz lezzetiyle ağlayan kek nasıl yapılır? İşte ağlayan kek tarifi…
AĞLAYAN KEK TARİFİ MALZEMELERİ
Keki ıslatmak için
Üzeri için
AĞLAYAN KEK TARİFİ HAZIRLANIŞI
AĞLAYAN KEK PÜF NOKTALARI
Yumurta ve şekeri köpürene kadar beş dakika çırpmanız yumurta kokusunun çıkmasına ve kekin daha güzel kabarmasına neden olacaktır.
Katılaşmış kremşantiyi kek soğuduktan sonra üzerine dökün. Kremşantiyi kekiniz soğumadan dökmeniz kremşantinin sulanmasına neden olacaktır.
AĞLAYAN KEK TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 40-45 dakika pişirin.
Kekinizi orta gözde pişirmeniz, altının ve üstünün eşit pişmesini sağlayacaktır.
AĞLAYAN KEK TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Ağlayan kekinizin üzerine kremşanti ardından çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.
AĞLAYAN KEK TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
1 Porsiyon Ağlayan Kek 277 kcal'dir (kalori). Orta kalorili ürünler arasında bulunan 277 kalorili 1 Porsiyon Ağlayan Kek gıdasını diyet yaparken az miktarda tüketebilirsiniz.