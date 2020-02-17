Baklava nasıl yapılır? Ev yapımı baklava tarifi

Baklava, Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır. İnce yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır. Türk mutfağında özel bir yere sahip olan baklava her yaştan insanın sevdiği bir lezzettir. Gaziantep yöresini simgeleyen baklava eşsiz tadıyla vazgeçilmez tariflerinizin başındaki yerini alacak. Özel günlerin olmazsa olmazı baklava eşsiz görüntüsüyle sofralarımızı süslemektedir. Baklava nasıl yapılır? İşte ev baklavası tarifi…

BAKLAVA TARİFİ MALZEMELERİ

3 Yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

Yaklaşık 5 su bardağı baklavalık un

Bir fiske tuz

Şerbeti için

5 su bardağı şeker

4.5 su bardağı su

Yarım limon

Ara katlar için

1 su bardağı nişasta

250 gr tuzsuz tereyağı

BAKLAVA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir kaba unu ve kabartma tozunu eleyin. Ardından yumurta, süt, yoğurt, elma sirkesi, tuz ve sıvıyağı ekleyin. Hamuru iyice yoğurun. Hamur şekil aldıktan sonra mermer bir tezgahta hamuru biraz daha yoğurun. Hamuru eşit 20 bezeye bölün. Bezelere yuvarlayın ve üzerlerine nemli bez örtüp 15-20 dakika bekletin. Bezelere tek tek incecik açın. Açtığınız yufkaların birbirine yapışmaması için aralarına nişasta serpin. Yufkaları her katı nişastalı olacak şekilde üst üste koyun. Ufak bir tencerede tereyağını eritin. Yağın üzerinde oluşan beyaz köpükleri alın ve saf yağ elde edin. Her katı yağlayarak on yufkayı tepsiye dizin. Baklavanın iç harcı için dövülmüş 2 su bardağı antep fıstığı ve ¼ çay bardağı şekeri karıştırın. (Üzerini süslemek için sade antep fıstığı tozu da ayırın.) Yufkanın onuncu katına harcı serpin. Yufkaların on katını tekrar yağlayarak dizin. Baklavanın en üst kısmına bolca tereyağı sürün. Tepsinin kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin içine doğru ittirin. Baklavanızı istediğiniz şekilde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Baklava pişerken şerbeti hazırlayın. Suyu ve şekeri bir tencereye alın, şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kıvam almaya başlayınca yarım limonun suyunu sıkın. Şerbeti ocaktan alın. Baklava fırından çıkınca ilk sıcağı çıkmış şerbeti baklavanın üzerinde gezdirin ve baklavayı şerbetini çekmesi için beklemeye alın. Baklavaya soğuyunca üzerine antep fıstığı tozu serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

BAKLAVA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

Hamuru mermer tezgahta yoğurmanız hamurun daha yumuşak ve kıvamlı olmasını sağlayacaktır.

Bezeleri bekletmeniz hamurun yumuşaması ve mayalanmasına yarayacaktır.

Bezeleri incecik açmaya özen gösterin, kalın yufkalar sert bir baklava elde etmenize neden olur.

BAKLAVA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufkaların üzeri kızarana kadar pişirilir.

BAKLAVA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Baklavanız soğuduktan sonra antep fıstığı tozuyla servis edebilirsiniz.

Dilerseniz iç harcı ve üstü için kırılmış fındık ya da ceviz kullanabilirsiniz.

BAKLAVA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Baklava, içerisinde yüksek oranda yağ, şeker, un olduğundan kalorisi yüksek bir tatlıdır. Kilo kontrolü yapanlar ve şeker hastaları sık tüketmemelidir. Baklavanın kullanılan malzemeye göre kalori miktarı değişir. Yaklaşık olarak 90 gr. 1 dilim fıstıklı baklava 296,2 kaloridir.