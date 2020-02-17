Tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü tarifi

Tavuk göğsü tatlısı tavuk göğüs etiyle hazırlanabildiği gibi etsiz olarak da yapılmaktadır. Halk arasında tavuksuz olarak yapılan yalancı tavuk göğsü pratik tarifiyle sadece beş dakikanızı alacak. Sütlü tatlılar kategorisinde en popülerler arasında yer alan tavuk göğsü tarifi hafif yapısıyla vazgeçilmezlerinizden olacak. Siyah petibör bisküvi ile de servis edilen tavuk ğöğsünün pratik tarifi ve eşsiz lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz. Peki, nefis tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte pratik tavuk göğsü tarifi…
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ MALZEMELERİ
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ HAZIRLANIŞI
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Kısık ateşte tencerede topaklanmadan karıştırarak pişirin.
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Tavuk ğöğsünün üzerine tarçın döküp servis edebilirsiniz.
Tercihe göre sunumda Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz.
TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
Ortalama olarak hazırlanmış servise hazır bir porsiyon tavukgöğsü tatlısı 180 kaloridir.