Tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü tarifi

Tavuk göğsü tatlısı tavuk göğüs etiyle hazırlanabildiği gibi etsiz olarak da yapılmaktadır. Halk arasında tavuksuz olarak yapılan yalancı tavuk göğsü pratik tarifiyle sadece beş dakikanızı alacak. Sütlü tatlılar kategorisinde en popülerler arasında yer alan tavuk göğsü tarifi hafif yapısıyla vazgeçilmezlerinizden olacak. Siyah petibör bisküvi ile de servis edilen tavuk ğöğsünün pratik tarifi ve eşsiz lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz. Peki, nefis tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte pratik tavuk göğsü tarifi…

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ MALZEMELERİ

125 gram margarin

3-4 kahve fincanı un

4.5 su bardağı süt

1.5 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Siyah petibör bisküvi

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencerede unu ve yağı kavurun. Rengi hafif pembeleştikten sonra üzerine süt, şeker, nişasta ve elenmiş unu ekleyin. İyice karıştırarak karışımı pişirin. Katılaşan muhallebiyi ocaktan alın. Ocaktan alınan karışıma vanilyayı ekleyin ve son kez karıştırın. Sunum tepsisinin altına ezilmiş siyah petibör serpin. Ardından tavuk göğsünü sunum tepsisine alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. İlk sıcağı çıkan tatlıyı buzdolabına atın ve birkaç saat soğumaya bırakın. Soğuyan tavuk göğsünü dilimleyin ve üzerine petibör serperek servis edin. Afiyet olsun...

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Kısık ateşte tencerede topaklanmadan karıştırarak pişirin.

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Tavuk ğöğsünün üzerine tarçın döküp servis edebilirsiniz.

Tercihe göre sunumda Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz.

TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Ortalama olarak hazırlanmış servise hazır bir porsiyon tavukgöğsü tatlısı 180 kaloridir.