En güzel kalburabastı tarifi - Cevizli kalburabastı nasıl yapılır?

Trakya yöresinden şerbetli bir tatlı olan kalburabastı adını Arapça kökenli kalbur kelimesinden almıştır. Mutfaklarda kullanılan bir çeşit elek olan kalbur geçmişte tatlıya şekil vermek amacıyla kullanılmaktaydı. Cevizli ve şerbetli bir tatlı olan kalburabastı tatlısını misafir sofralarınızda sunabilirsiniz. Bu lezzetli kalburabastı tarifi çay ve kahvenize eşlik edecek ve ağızında muazzam bir tat bırakacak. Kalburabastı nasıl yapılır? İşte kalburabastı tarifi…

KALBURABASTI TARİFİ MALZEMELERİ

3-4 su bardağı un

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gr tereyağı

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı yoğurt

Bir tatlı kaşığı kabartma tozu

Kalburabastı tarifi şerbeti için

2.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Çeyrek limon

Kalburabastı tarifi iç harcı için

Dövülmüş ceviz

KALBURABASTI TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle kalburabastı tarifinin şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra çeyrek limonu sıkın. Şerbeti biraz daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Oda sıcaklığındaki tereyağı, irmik, süt, yoğurt ve sıvıyağ ayrı bir kaba alınır. Elekten geçirilmiş un ve kabartma tozu da kaba alınarak iyice yoğurulur. Yumuşak kıvama gelen hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alın. Bezeleri avucunuzun içine yayın, içerisini ceviz koyup hamuru iki kenardan kapatın. Kalıbınızla kurabiyenin üzerine şekil verin. Eğer kalıbınız yoksa bir eleği veya kızartma tenceresinin telini şekil vermek için kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan kalburabastının ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine dökün. 2 saat bekledikten sonra kalburabastıyı istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

KALBURABASTI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Kalburabastı hamurunu 180 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin.

Üst ve alt kısımların eşit pişmesi için tatlıların orta katta pişirilmesi daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

KALBURABASTI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olduğuna dikkat edin. Oda sıcaklığındaki margarin hamurunuzun daha kolay şekil almasını sağlayacaktır.

Eğer kalburabastıya şekil verecek kalıbınız yoksa kızartma tenceresinin telini şekil vermek için kullanabilirsiniz.

Kalburabastı fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökerseniz kalburabastı hamuru dağılacaktır.

Tatlının ılık, şerbetin soğuk olmasına dikkat edin.

KALBURABASTI TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 Adet (40gr) Kalburabastı gıdasında 125 kalori vardır.