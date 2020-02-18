Nefis lezzetiyle ağlayan pasta tarifi, Ağlayan pasta nasıl yapılır?

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan yemek tariflerinden biri ağlayan pastadır. Çocuk, büyük herkesin severek tükettiği ağlayan pasta size yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Ağlayan pasta tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Yumurta, un, şeker ve kakao gibi malzemelerle yapılan ağlayan pasta çikolata sosu ile servis ediliyor. Maliyetsiz, pratik ve leziz bu ağlayan pasta tarifini mutlaka denemelisiniz… Ağlayan pasta nasıl yapılır? İşte leziz ağlayan pasta tarifi…

AĞLAYAN PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

4 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

¾ çay bardağı kakao

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

Keki ıslatmak için

2 su bardağı süt

Üzeri için

1 paket kremşanti

1 paket çikolata sosu

AĞLAYAN PASTATARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak krem şantiyi çırpın ve katılaşması için dolaba atın. Geniş bir kapta yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Ardından süt ve yağı ekleyerek malzemeler iyice karışana kadar tekrar çırpın. Elekten geçirilen unu ekleyin, ardından kabartma tozu ve kakaoyu da karışıma ekleyin. Kakaoyu karışıma yedirmek için iyice çırpın. Dibini yağladığınız cam fırın kabına ya da fırın tepsisine karışımı dökün. Karışımın içerisindeki havayı çıkartmak için tepsiyi birkaç kez sert bir zemine vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kek pişene kadar çikolata sosunu hazırlayın. Fırından çıkan keke 2 su bardağı ılık sütü dökün ve keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kek iyice soğuduktan sonra dolaptan çıkardığınız katılaşmış kremşantiyi sütünü çekmiş kekin üzerine dökün. Ağlayan kekinizi istediğiniz gibi kesin. Üzerine çikolata sosu döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

AĞLAYAN PASTA PÜF NOKTALARI

Yumurta ve şekeri köpürene kadar beş dakika çırpmanız yumurta kokusunun çıkmasına ve kekin daha güzel kabarmasına neden olacaktır.

Katılaşmış kremşantiyi kek soğuduktan sonra üzerine dökün. Kremşantiyi kekiniz soğumadan dökmeniz kremşantinin sulanmasına neden olacaktır.

AĞLAYAN PASTA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 40-45 dakika pişirin.

Kekinizi orta gözde pişirmeniz, altının ve üstünün eşit pişmesini sağlayacaktır.

AĞLAYAN PASTA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Ağlayan pastanızın üzerine kremşanti ardından çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.

AĞLAYAN PASTA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 Porsiyon Ağlayan pasta 277 kcal'dir (kalori). Orta kalorili ürünler arasında bulunan 277 kalorili 1 Porsiyon Ağlayan pasta gıdasını diyet yaparken az miktarda tüketebilirsiniz.