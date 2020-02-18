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Nefis lezzetiyle tarifi, nasıl yapılır?

, pasta çeşitlerinin en pratiği olarak bilinir. misafir sofralarının vazgeçilmez tatlılarından petibör, süt, şeker, tereyağı ve kakaoyla yapılıyor. Birçok farklı çeşidi olan pastanın en pratik hali mozaik pastadır. Oldukça kolay hazırlanan tarifini aniden gelen misafirleriniz için birkaç dakikada hazırlayabilirsiniz. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz mozaik pasta size yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. çayınızın ve kahvenizin yanına tat katacak. Bu eşsiz lezzet tarif defterlerinizde ilk sıraya yerleşecek. Çay ve kahvenizin yanına atıştırmalık lezzetler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Eşsiz lezzetiyle ? İşte mozaik pasta tarifi…

Giriş Tarihi: 18.2.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 15:23 ABONE OL
Nefis lezzetiyle mozaik pasta tarifi, Mozaik pasta nasıl yapılır?

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan tatlılardan biri pastadır. Pastaların en pratiği mozaik pasta az malzemeyle zahmetsizce hazırlanmaktadır. Çocuk, büyük herkesin severek tükettiği mozaik pasta size yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Ağlayan pasta tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Petibör, süt, tereyağı ve kakao gibi malzemelerle yapılan mozaik pasta çikolata sosu ile servis ediliyor. Maliyetsiz, pratik ve leziz bu ağlayan pasta tarifini mutlaka denemelisiniz… Mozaik pasta nasıl yapılır? İşte leziz mozaik pasta tarifi…

MOZAİK PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

  • 300 gram petibör bisküvi
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı ceviz veya fındık
  • ½ çay bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 3 yemek kaşığı kakao

MOZAİK PASTA TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. Petibörleri iri parçalar halinde bölün. Bisküvileri çok fazla ufalamamaya dikkat edin.
  2. Geniş bir kaba süt, şeker ve oda sıcaklığındaki tereyağını alın. Karışımı parmak uçlarınızla yoğurarak tereyağını karışımla özdeşleştirin.
  3. Karışıma kakaoyu ekleyin ve iyice yedirin. En son iri petibör parçalarını ekleyin ve petibör parçalarını çok fazla ezmeyecek şekilde yoğurun.
  4. Bir streç filmin üzerine hamuru alın ve rulo şeklini verin.
  5. Ardından streçe sarılı mozaik pastayı dolapta bekletin.
  6. Mozaik pastanızı dilimleyin, çikolata sosu ve antep fıstığıyla servis edin. Afiyet olsun.

MOZAİK PASTA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Mozaik pastanızın üzerine çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.

MOZAİK PASTA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Mozaik Pasta Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 368 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 90 gramlık miktarında Mozaik Pasta 332 kalori bulunmaktadır. Mozaik pasta, bisküvi ile yapıldığı için kalorisi yüksek bir pastadır.

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