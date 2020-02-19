En pratik yaş pasta tarifi, Yaş pasta nasıl yapılır?

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan tatlılardan biri pastadır. Pastaların şahı yaş pastayı un, şeker, yağ ve kakao gibi malzemelerle hazırlanmaktadır. Çocuk, büyük herkesin severek tükettiği yaş pasta size tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Yaş pasta tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Doğum günü masalarının olmazsa olmazı yaş pasta, ganaj pasta sosu ile servis ediliyor. Aşırı lezzetli bu yaş pasta tarifini mutlaka denemelisiniz. Pratik yaş pasta tarifi: Yaş pasta nasıl yapılır?

YAŞ PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

Kek için

2 yumurta

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1.5 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki ıslatmak için

½ çay bardağı süt

1 çay kaşığı pudra şekeri

Krema için

2 paket kremşanti

2 çay bardağı süt

1.5 yemek kaşığı labne peynir

Ganaj sos için

100 gr krema (Yarım paket)

80 gr sütlü çikolata

YAŞ PASTA TARİFİ HAZIRLANIŞI

Öncelikle pastanın kremasını hazırlayın. Kremşanti ve soğuk sütü katılaşana kadar çırpın. Katılaşan kremaya labne peyniri ekleyin ve son kez karıştırın. Özdeşleşmiş kremayı katılaşması için dolapta bekletin. Keki hazırlamak için geniş bir kaba şeker ve yumurtayı alıp köpürene kadar 5 dakika çırpın. Ardından süt, sıvıyağ ve kakao ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Silikon bir spatula yardımıyla karışımı aşağıdan yukarıya olacak şekilde çırpın. Keki önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Kek pişerken pastanın üzeri için ganaj sosu hazırlamaya başlayın. Su dolu tencerenin buharında çikolataları benmari usulüyle eritin. Ardından kremayı ekleyin, çırpın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Fırından çıkardığını keki soğumaya bırakın. Soğuyan keki bir ip yardımıyla ortadan ikiye bölün. Kekleri süt ve pudra şekeri karışımıyla ıslatın. Kekin orta katına kremayı yayın. Çilek dilimlerini dizin ve üzerine diğer keki kapatın. Kekin üzerine hazırladığınız ganaj sosu kekin üzerine dökün ve her yerine yayın. Pastanız hazır, üzerini çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

YAŞ PASTA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ

Yaş pastanızın üzerini çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz.

YAŞ PASTA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Yaş Pasta Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 250 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 145 gramlık miktarında Yaş Pasta 363 kalori bulunmaktadır.