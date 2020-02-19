Nefis lezzetiyle ağlayan pasta tarifi - Tadını damakta bırakan mükemmel bir ağlayan pasta nasıl yapılır?

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan yemek tariflerinden biri ağlayan pastadır. Çocuk, büyük herkesin severek tükettiği ağlayan pasta size yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Ağlayan pasta tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Yumurta, un, şeker ve kakao gibi malzemelerle yapılan ağlayan pasta çikolata sosu ile servis ediliyor. Maliyetsiz, pratik ve leziz bu ağlayan pasta tarifini mutlaka denemelisiniz… Ağlayan pasta nasıl yapılır? İşte leziz ağlayan pasta tarifi…
AĞLAYAN PASTA TARİFİ MALZEMELERİ
Keki ıslatmak için
Üzeri için
AĞLAYAN PASTATARİFİ HAZIRLANIŞI
AĞLAYAN PASTA PÜF NOKTALARI
Yumurta ve şekeri köpürene kadar beş dakika çırpmanız yumurta kokusunun çıkmasına ve kekin daha güzel kabarmasına neden olacaktır.
Katılaşmış kremşantiyi kek soğuduktan sonra üzerine dökün. Kremşantiyi kekiniz soğumadan dökmeniz kremşantinin sulanmasına neden olacaktır.
AĞLAYAN PASTA TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ortalama 40-45 dakika pişirin.
Kekinizi orta gözde pişirmeniz, altının ve üstünün eşit pişmesini sağlayacaktır.
AĞLAYAN PASTA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Ağlayan pastanızın üzerine kremşanti ardından çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.
AĞLAYAN PASTA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
1 Porsiyon Ağlayan pasta 277 kcal'dir (kalori). Orta kalorili ürünler arasında bulunan 277 kalorili 1 Porsiyon Ağlayan pasta gıdasını diyet yaparken az miktarda tüketebilirsiniz.