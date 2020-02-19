Nefis lezzetiyle en kolay mozaik pasta tarifi - Bisküvili mozaik pasta nasıl yapılır?

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan tatlılardan biri pastadır. Pastaların en pratiği mozaik pasta az malzemeyle zahmetsizce hazırlanmaktadır. Çocuk, büyük herkesin severek tükettiği mozaik pasta size yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Ağlayan pasta tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Petibör, süt, tereyağı ve kakao gibi malzemelerle yapılan mozaik pasta çikolata sosu ile servis ediliyor. Maliyetsiz, pratik ve leziz bu ağlayan pasta tarifini mutlaka denemelisiniz… Mozaik pasta nasıl yapılır? İşte leziz mozaik pasta tarifi…
MOZAİK PASTA TARİFİ MALZEMELERİ
MOZAİK PASTA TARİFİ HAZIRLANIŞI
MOZAİK PASTA TARİFİ SUNUM ÖNERİSİ
Mozaik pastanızın üzerine çikolata sosu dökerek servis edebilirsiniz.
MOZAİK PASTA TARİFİ KAÇ KALORİDİR?
Mozaik Pasta Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 368 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 90 gramlık miktarında Mozaik Pasta 332 kalori bulunmaktadır. Mozaik pasta, bisküvi ile yapıldığı için kalorisi yüksek bir pastadır.