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Pratik tarifi: nasıl yapılır?

en pratik tatlılar arasında yerini alıyor. Ayva, şeker, su ve tarçınla hazırlanan tarifini çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Tatlı ihtiyacınızı bastıracak ayva tatlısı çayınızın ve kahvenizin yanına eşlik edecek. Tencerede pişirilen bu pratik kremşanti ve ceviz parçaları ile servis edilmektedir. Aniden gelen misafirlerinize sadece beş dakikanızı ayırarak hazırlayacağınız ayva tatlısı herkes tarafından çok beğenilecek. Peki . İşte pratik

Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 12:18 ABONE OL
Pratik ayva tatlısı tarifi: Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Ayva, şeker, su, tarçın ve karanfil ile yapılan ayva tatlısı tarifini sadece beş dakikanızı ayırarak hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinize hazırlayacak pratik tatlı tarifleri arıyorsanız bu tatlı tam size göre. Az malzemeyle sadece beş dakikada hazırlanan ayva tatlısı tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Kremşanti ve ceviz parçalarıyla servis ettiğiniz ayva tatlısı çok beğenilecek. Ayva tatlısı nasıl yapılır. Pratik ayva tatlısı tarifi…

AYVA TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

  • 4 adet büyük boy ayva
  • 8 kahve fincanı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 1-2 adet çubuk tarçın
  • 4-5 adet karanfil
  • 1 paket kremşanti
  • Ceviz

AYVA TATLISI TARİFİ HAZIRLANIŞI

  1. Ayvaların kabuğunu soyun. Ayvaları ortadan ikiye ayırın. Ayva çekirdeklerini çıkartıp kenara koyun.
  2. Bir tencerenin dibine ayva kabuklarını dizin üzerine içlerini oyduğunuz ayvaları yerleştirin.
  3. Ayvaların üzerine şekeri dökün. Üzerine suyunu ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın.
  4. Ayvalar pişerken kremşantiyi hazırlayıp katılaşması için dolaba kaldırın.
  5. Pişmiş ayvaların ortalarına ceviz doldurun. Üstüne soğumuş kremşantiden sıkın.
  6. Üzerini ceviz parçalarıyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

AYVA TATLISI SUNUM ÖNERİSİ

Ayva tatlınızı ceviz parçalarıyla süsleyerek, kaymak eşliğinde servis edebilirsiniz.

AYVA TATLISI KAÇ KALORİDİR?

Ayva Tatlısı Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 170 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 250 gramlık miktarında Ayva Tatlısı 425 kalori bulunmaktadır.

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