Eşsiz lezzetiyle en pratik pasta tarifleri... Mozaik ve ağlayan pasta nasıl yapılır?

Birçok farklı çeşidi olan pastanın en pratik hali bol soslu ağlayan pastadır. Çocukluğumuzdan beri severek tükettiğimiz ağlayan pasta yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Yapılışı gayet kolay olan bu ağlayan pasta tarifi çayınızın ve kahvenizin yanına eşlik edecek. Bu eşsiz lezzet tarif defterinizde ilk sıraya yerleşecek. Çay ve kahvenizin yanına atıştırmalık lezzetler arıyorsanız bu tarif tam size göre. Eşsiz lezzetiyle ağlayan pasta nasıl yapılır? İşte ağlayan pasta tarifi…

AĞLAYAN PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

4 yumurta

1.5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

¾ çay bardağı kakao

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 paket kabartma tozu

Keki ıslatmak için

2 su bardağı süt

Üzeri için

1 paket kremşanti

1 paket çikolata sosu

AĞLAYAN PASTA TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak krem şantiyi çırpın ve katılaşması için dolaba atın. Geniş bir kapta yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Ardından süt ve yağı ekleyerek malzemeler iyice karışana kadar tekrar çırpın. Elekten geçirilen unu ekleyin, ardından kabartma tozu ve kakaoyu da karışıma ekleyin. Kakaoyu karışıma yedirmek için iyice çırpın. Dibini yağladığınız cam fırın kabına ya da fırın tepsisine karışımı dökün. Karışımın içerisindeki havayı çıkartmak için tepsiyi birkaç kez sert bir zemine vurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Kek pişene kadar çikolata sosunu hazırlayın. Fırından çıkan keke 2 su bardağı ılık sütü dökün ve keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kek iyice soğuduktan sonra dolaptan çıkardığınız katılaşmış kremşantiyi sütünü çekmiş kekin üzerine dökün. Ağlayan kekinizi istediğiniz gibi kesin. Üzerine çikolata sosu döküp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Çay ve kahvenin yanına en çok yakışan tatlılardan biri pastadır. Pastaların en pratiği mozaik pasta az malzemeyle zahmetsizce hazırlanmaktadır. Çocuk, büyük herkesin severek tükettiği mozaik pasta size yapımıyla kolaylık, tadıyla leziz bir deneyim sunuyor. Ağlayan pasta tarifinde her evde kolaylıkla bulunan malzemeler yer alıyor. Petibör, süt, tereyağı ve kakao gibi malzemelerle yapılan mozaik pasta çikolata sosu ile servis ediliyor. Maliyetsiz, pratik ve leziz bu ağlayan pasta tarifini mutlaka denemelisiniz… Mozaik pasta nasıl yapılır? İşte leziz mozaik pasta tarifi…

MOZAİK PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

300 gram petibör bisküvi

1 su bardağı süt

1 su bardağı ceviz veya fındık

½ çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı kakao

MOZAİK PASTATA RİFİ HAZIRLANIŞI

Petibörleri iri parçalar halinde bölün. Bisküvileri çok fazla ufalamamaya dikkat edin. Geniş bir kaba süt, şeker ve oda sıcaklığındaki tereyağını alın. Karışımı parmak uçlarınızla yoğurarak tereyağını karışımla özdeşleştirin. Karışıma kakaoyu ekleyin ve iyice yedirin. En son iri petibör parçalarını ekleyin ve petibör parçalarını çok fazla ezmeyecek şekilde yoğurun. Bir streç filmin üzerine hamuru alın ve rulo şeklini verin. Ardından streçe sarılı mozaik pastayı dolapta bekletin. Mozaik pastanızı dilimleyin, çikolata sosu ve antep fıstığıyla servis edin. Afiyet olsun.