Profiterol nasıl yapılır? Profiterol kreması nasıl hazırlanır? Nefis lezzetiyle profiterol tarifi

Dünyaca ünlü profiterol tatlısının adının nereden geldiği merak konusudur. Tam olarak nereden geldiği bilinmeyen profiterol tarifi bir Fransız tatlısı olarak bilinmektedir. Hamur, krema ve çikolata sosu ile hazırlanan profiterol yapılışı zahmetli bir tatlıdır. Profiterol tatlısını hazırlamak biraz vaktinizi alacaktır ama tatlının lezzeti size yorgunluğunuzu unutturacak. Çayınızın ve kahvenizin yanına eşlik edecek tarifsiz lezzetteki profiterol tatlısına bayılacaksınız. Hoş görüntüsüyle misafirlerinize ikram edebileceğiniz profiterol tatlısının tarifi çok sorulacak. Profiterol nasıl yapılır? İşte muazzam lezzetiyle profiterol tarifi…

PROFİTEROL TARİFİ MALZEMELERİ

5 adet yumurta

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tutam tuz

Kreması için

1 kg süt (5 su bardağı)

80 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta sarısı

2.5 çay bardağı şeker

2 çay bardağı un

½ su bardağı nişasta

Yarım paket vanilya

Sosu için

1 kg süt (5 su bardağı)

250 gr külçe çikolata

1 su bardağı şeker

½ su bardağı un

½ su bardağı kakao

PROFİTEROL TARİFİ HAZIRLANIŞI

Profiterol hamuru, kreması ve sosunu tarife uygun olarak hazırlayın.

Hamurların bir kenarına küçük kesikler açın. Kremayı poşete alın ve açtığınız kesiklere krema sıkın.

Kremalı hamurları sunum tabağına alın ve üzerine hazırladığınız sosu dökün.

Tatlınızı süslemek için üzerine Antep fıstığı tozu serpin. Afiyet olsun…

Hamur hazırlanışı

Geniş bir tencereye su ve tereyağı alıp yağı eritin. Ardından tuz ve elekten geçirilmiş un ilave ederek un kokusu çıkana kadar karıştırın. Hamur kıvam almaya başlayınca yumurtaları ekleyin ve hamuru iyice karıştırın. Hamur ocaktan alınır ve ilk sıcağının çıkması beklenir. Ardından karışımı hamur sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıkın. Hamuru önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Hamuru fırından alıp ilk sıcağının çıkmasını bekleyin.

Krema hazırlanışı

1 su bardağı süte yumurta ve elekten geçirilmiş unu ekleyin, pürüz kalmayacak şekilde çırpın. Ardından 4 su bardağı sütü ve şekeri tencerede ısıtın. Bu karışımdan bir çay bardağı diğer karışıma ekleyin ve karışımın kıvamını açın. Kıvamını açtığınız karışımı şekerli süt olan tencereye alın. Krema kıvam aldıktan sonra vanilya ve yağı ekleyip güzelce karıştırın. Kıvam almış kremayı oda sıcaklığında beklemeye alın.

Sos hazırlanışı

Sütten 1 su bardağı süt ayırın ve içerisine un, kakao ekleyin. Karışım pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. 4 su bardağı sütü ve şekeri ocağa alın. Sütten 1 çay bardağı alın ve diğer karışımı açmak için kullanın. Kıvamı açılan karışımı süt ve şekerin olduğu tencereye alın, kaynayana kadar karıştırın. Pürüzsüz kıvam alan sosa en son külçe çikolata eklenir ve akışkan kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

PROFİTEROL TARİFİ PÜF NOKTALARI

Hamurları eşit büyüklükte sıkmaya özen gösterin.

Hamurlara krema eklemeden önce hamurun ve kremanın sıcak olmadığından emin olun.

Sos ve krema karışımlarını ayrı kaplarda çırpın ardından karışımları birleştirin.

PROFİTEROL TARİFİ SUNUM ÖNERİLERİ

Tatlınızı üzerine Antep fıstığı tozu serperek servis edebilirsiniz.

PROFİTEROL TARİFİ KAÇ KALORİ

Profiterol Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 238 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 155 gramlık miktarında Profiterol 369 kalori bulunmaktadır.