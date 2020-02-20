Ziyafet sofralarının vazgeçilmezi en hafif sütlü tatlı tarifleri…Pratik süstü tatlı nasıl yapılır?

Sütlaç, çeşitli mutfak kültürlerinde bulunabilen bir tatlı. Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılan ve tanınanı sütlaçtır. Sütlü tatlı denilince herkesin aklına sütlaç gelir. Başlıca malzemeleri pirinç, süt ve şeker olan enfes kıvamı insanların damak zevkine hitap ediyor. Sütlü tatlıların şahı sütlaç tarifini mutlaka denemelisiniz…

SÜTLAÇ TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 yumurta

Yarım çay bardağı nişasta

1 paket vanilya

SÜTLAÇ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Pirinci yarım saat ılık suda bekletin, bol suyla yıkayıp süzün. 1 bardak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Süt, vanilya ve şekeri ekleyin, pirinçler yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Nişastayı 3 kaşık suyla karıştırın ve sütlaca ilave edin. Karışımı 5 dakika daha karıştırarak kaynatın. Bir kapta yumurta sarısını çırpın. Çırpılmış yumurtaya 1 kepçe sütlaç ekleyin. Yumurtalı karışımı sütlaca ekleyin. Sütlacı biraz daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Sütlacı güveç sütlaç kaselerine paylaştırın ardından kaseleri fırın tepsisine dizin. Fırın tepsisine kaselerin yarısına gelecek kadar soğuk su ekleyin. 200 derecelik fırında sütlaçların üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun…

Tavukğöğsü tatlısı tavuk göğüs etiyle hazırlanabildiği gibi etsiz olarak da yapılmaktadır. Halk arasında tavuksuz olarak yapılan yalancı tavuk göğsü pratik tarifiyle sadece beş dakikanızı alacak. Sütlü tatlılar kategorisinde en popülerler arasında yer alan tavuk göğsü tarifi hafif yapısıyla vazgeçilmezlerinizden olacak. Siyah pötibör bisküvi ile de servis edilen tavukğöğsünün pratik tarifi ve eşsiz lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz. Peki, nefis tavuk göğsü nasıl yapılır? İşte pratik tavuk göğsü tarifi…

TAVUKGÖĞSÜ TARİFİ MALZEMELERİ

125 gram margarin

3-4 kahve fincanı un

4.5 su bardağı süt

1.5 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Siyah pötibör bisküvi

TAVUKGÖĞSÜ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencerede unu ve yağı kavurun. Rengi hafif pembeleştikten sonra üzerine süt, şeker, nişasta ve elenmiş unu ekleyin. İyice karıştırarak karışımı pişirin. Katılaşan muhallebiyi ocaktan alın. Ocaktan alınan karışıma vanilyayı ekleyin ve son kez karıştırın. Sunum tepsisinin altına ezilmiş siyah pötibör serpin. Ardından tavukgöğsünü sunum tepsisine alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. İlk sıcağı çıkan tatlıyı buzdolabına atın ve birkaç saat soğumaya bırakın. Soğuyan tatlınızı dilimleyin ve üzerine pötibör serperek servis edin.