İrmikli Hira tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve kolay en güzel irmikli hira tatlısı tarifi

Özellikle Türk mutfağında birbirinden oirijinal tatlılar bulunmaktadır. Türk mutfak kültüründe et yemekleri kadar tatlılar da oldukça önemlidir. İrmikli hira tatlısı da son dönemlerin en çok tercih edilen şerbetli tatlılarından birisi olarak öne çıkıyor. Misafirler için hazırlanan davet sofralarının yanı sıra bayramlarda da oldukça tercih edilen bu tatlı, pratik yapılışı ve damakta bıraktığı güzel tat ile biliniyor. Yapımı çok pratik olan irmikli hira tatlısı tarifi burada...

İRMİKLİ HİRA TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bu muhteşem lezzeti henüz denemeyenler ve ilk kez yapmak isteyen kişiler, 'İrmikli hira tatlısı nasıl yapılır?' sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriyor. Pratik ve kolay yöntemiyle en güzel irmikli hira tatlısı tarifi ve yapılışı için gerekli olan malzemeler listesi haberimizde.

İRMİKLİ HİRA TATLISI MALZEMELERİ

Hamuru için;

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 yumurta

2 su bardağı irmik

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bulamak için malzemeler;

1 su bardağı irmik

Şerbeti için malzemeler;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

İRMİKLİ HİRA TATLISI YAPILIŞI

Bir karıştırma kabının içerisine un haricindeki malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edene kadar bu yoğurma işlemini yapın, daha sonra hamurunuzu 5-7 dakika arası dinlendirin. Elinizi biraz yağladıktan sonra hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayın. Bir kaseye 1 su bardağı irmik ekleyin. Hazırladığınız yuvarlak topları irmik dolu kaseye atın ve her yerini güzelce irmiğe bulayın. Fırın kağıdı serili bir pişirme kabına tatlılarınızı dizin Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında, üstü kızarana kadar pişirin. Bu sırada, bir tencereye su ve şekeri alıp şeker eriyene kadar karıştırın. Bu işlemi yaparken şerbeti kesinlikle pişirmeyin. Dilerseniz şerbetinize birkaç damla limon da damlatabilirsiniz. Şerbet hazır olduktan sonra soğumaya alın. Soğutmayı hızlandırmak için sürekli karıştırabilirsiniz. Tatlılarınızı fırından alın ve şerbeti tatlıların üzerine yavaş yavaş dökün. Şerbeti döktükten sonra tatlınız servise hazır. İsteğinize göre süslemeyi yapıp misafirlerinize tatlıyı ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.