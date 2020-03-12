İzmir’in bombası nasıl yapılır? İzmir bomba tarifi yapılışı

Türk mutfağında onlarca çeşit tatlı yer almaktadır. İçerisinde kullanılan malzemelere, ait olduğu yere göre isimlendirilen birçok tatlı tarifi vardır. İzmir de ortaya çıkıp şanını tüm Türkiye'ye yayan İzmir bombası tarifi de bunlardan biri. Ana malzemeleri sıvıyağ, yoğurta, un olan tatlı tarifleri en çok tercih edilen tatlılar arasında. İzmir bombası tarifi az malzemesi ve pratik hazırlanışıyla çok az vaktinizi alacak. İzmir bombası tarifi eşsiz lezzeti ve muazzam görüntüsüyle başınızı döndürecek. Damağınızda eşsiz lezzet bırakacak İzmir bomba tarifi nasıl yapılır? İşte eşsiz lezzetiyle İzmir'in bomba tatlısı İzmir bombası tarifi…

İZMİR BOMBASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 paket çikolata kreması

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

2 su bardağı un

½ su bardağı sıvıyağ

½ su bardağı yoğurt

½ çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya

İZMİR BOMBASI TARİFİ HAZIRLANIŞI

Sıvıyağ, yoğurt ve oda sıcaklığındaki tereyağını geniş bir kapta parmak uçlarınızla yoğurmaya başlayın. Pudra şekerini karışıma ekleyin. Ardında elekten geçirilmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bu aşamada gerekirse un ekleyebilirsiniz. Hamuru streç filmle örtün ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakın. Yumuşamış hamuru ceviz büyüklüğündeki parçalara bölün. Hamur parçalarını küçük bir oklava yardımıyla açın. Baklava hamuru gibi ince bir hamur elde ettiğinizde içerisine 1 yemek kaşığı çikolata kreması koyun ve hamurun ağzını büzün. Yağlı kağıt serili tepsiye hamurları alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar, yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Pişen İzmir bombalarını ilk sıcağının çıkması için metal tel üzerinde birkaç dakika bekletin. İzmir bombası tarifiniz hazır. Afiyet olsun…

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İZMİR BOMBASI TARİFİ PÜF NOKTASI

Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Özellikle tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekmektedir.

Hamurun baklava hamuru kadar ince olmasına dikkat edin.

Hamurları üzerleri hafif kızarmaya başlayınca hemen fırından alın, fırında fazla durmuş tatlının çikolata kreması sertleşecektir.

İZMİR BOMBASI TARİFİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Önceden ısıtılmış fırında hamurların üzeri hafif pembeleşene kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin.

Tatlının ilk sıcağının çıkması için metal fırın telinin üzerine alın.

İZMİR BOMBASI TARİFİ KAÇ KALORİ?

1 adet İzmir Bomba tatlısının kalori değeri 123 kalori. Kalori dağılımı %51 karbonhidrat, %44 yağ, %5 protein

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