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tarifi: Keşkül tatlısı nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Keşkülü sevmeyen neredeyse yoktur! Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen tarifi vazgeçilmez tatlılarımız arasında yer alıyor. Keşkül tarifi sütlü tatlılar arasında en sevilen lezzetlerdendir. Keşkül tatlısının tarihi bir hikayesi vardır, keşkül kelime anlamı olarak derviş çantası anlamına gelmektedir. Keşkül tarifi süt, şeker, nişasta, pirinç unu, Hindistan cevizi ve badem tozu gibi malzemelerle yapılmaktadır.  Keşkül nedir, keşkül nasıl yapılır sorularına merak edenlere keşkül yapımı. İşte en hafif sütlü tatlılardan keşkül tarifi: Keşkül nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.4.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 18:05 ABONE OL
Keşkül tarifi: Keşkül tatlısı nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Dervişlerin yemeklerini taşımak için kullandığı çantadan adını alan keşkül saray mutfağından gelmektedir. Osmanlıdan günümüze gelen ve hala rağbet gören keşkül tarifi en hafif sütlü tatlılardandır. Akşam yemeklerinin ardından tüketilen keşkül tarifi çay ve kahvenizin yanına eşsiz bir lezzet katacak. Süt, şeker, yumurta sarısı, nişasta, hindistan cevizi gibi malzemelerle hazırlanan keşkül tarifini yalnızca on dakikanızı ayırarak yapabilirsiniz. Mutfağınız mis kokular yayacak keşkül tarifi iştahınızı açacak. Peki keşkül nasıl yapılır? İşte eşsiz lezzetiyle keşkül tarifi…

KEŞKÜL TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı badem tozu
  • 1 çay bardağı hindistan cevizi
  • 2 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 paket vanilya

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KEŞKÜL TARİFİ YAPILIŞI

  1. Geniş bir tencereye süt ve şekeri alıp çırpmaya başlayın.
  2. Ardından nişasta ve pirinç ununu da tencereye alın.
  3. Badem tozu ve hindistan cevizini de ekleyip iyice çırpın.
  4. Tatlı kıvam alana kadar orta ateşte çırpın.
  5. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip son bir kez daha çırpın.
  6. Keşkülü sunum kaselerine alın ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin.
  7. Sunum kaselerinizi buzdolabına alın. Soğuduktan sonra üzerine badem parçaları serperek servis edebilirsiniz.
  8. Keşkül tarifi hazır. Afiyet olsun…
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KEŞKÜL TARİFİ KAÇ KALORİ?

200 gramlık 1 orta porsiyon bademli keşkül tarifi ortalama 312 kalori içermektedir.

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