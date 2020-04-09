Keşkül tarifi: Keşkül tatlısı nasıl yapılır? Yapılışı için gerekli malzemeler

Dervişlerin yemeklerini taşımak için kullandığı çantadan adını alan keşkül saray mutfağından gelmektedir. Osmanlıdan günümüze gelen ve hala rağbet gören keşkül tarifi en hafif sütlü tatlılardandır. Akşam yemeklerinin ardından tüketilen keşkül tarifi çay ve kahvenizin yanına eşsiz bir lezzet katacak. Süt, şeker, yumurta sarısı, nişasta, hindistan cevizi gibi malzemelerle hazırlanan keşkül tarifini yalnızca on dakikanızı ayırarak yapabilirsiniz. Mutfağınız mis kokular yayacak keşkül tarifi iştahınızı açacak. Peki keşkül nasıl yapılır? İşte eşsiz lezzetiyle keşkül tarifi…
KEŞKÜL TARİFİ MALZEMELERİ
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KEŞKÜL TARİFİ YAPILIŞI
KEŞKÜL TARİFİ KAÇ KALORİ?
200 gramlık 1 orta porsiyon bademli keşkül tarifi ortalama 312 kalori içermektedir.Lokum gibi irmik helvası tarifi! Evde irmik helvası nasıl yapılır?