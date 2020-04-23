Güllaç tarifi: Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti güllaç nasıl yapılır?

Güllaç ramazan ayı ile bütünleşmiş bir tatlıdır. Güllaç tarifi her yıl iftar sofralarında baş köşede yerini alır. Eşsiz görüntüsü ile iştah açan güllaç tarifi oldukça hafif bir yapıya sahiptir. Ramazan ayının meşhur tatlısı güllaç tarifinden vazgeçemeyeceksiniz. İftar sofralarınızı şenlendirecek güllaç tarifini mutlaka denemelisiniz. Güllaç tarifi: Güllaç nasıl yapılır?

GÜLLAÇ TARİFİ MALZEMELERİ

• 10 yaprak güllaç

• 2 litre süt

• 2 su bardağı şeker

• 2 su bardağı çekilmiş fındık

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GÜLLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

1. Sütü ocağa alın, biraz ısınınca şekeri ekleyin.

2. Şeker eridikten sonra sütü ocaktan alın.

3. Bir sunum tepsisine güllaç yapraklarından birini koyun.

4. Üzerine 2 kepçe süt gezdirin.

5. Diğer yapraklar için de aynı işlemi uygulayın.

6. 5. Yaprakta orta kısma 1.5 su bardağı fındığı serpin.

7. Üzerine 5 kat güllacı da kapatın.

8. Kalan sütü üzerine dökün.

9. Tepsinin üzerini kapatın ve en az 2 saat buzdolabında bekletin.

10. Kalan yarım su bardağı fındıkla soğumuş tatlının üzerini süsleyin.

11. Güllaç tarifi hazır. Afiyet olsun…

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GÜLLAÇ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon güllaç tarifi yaklaşık 250 kalori içermektedir.

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