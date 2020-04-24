En güzel pratik lezzetli Kazandibi tarifi: Kazandibi nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağından bu yana hiç değişmeden günümüze kadar gelen kazandibi tatlısı hafifliği ve yoğun lezzeti sayesinde herkesin en sevdiği tatlılar arasındadır. Ayrıca kıvamı sayesinde de çocuklarında severek yediği ve içerisindeki sütü sayesinde çok besleyici bir tarif olan kazandibi tarifini evinizde kesinlikle denemelisiniz. Göreceksiniz ki evinizde yaptığınız kazandibi tatlısı dışarda yediğiniz kazandibi tatlısından çok daha lezzetli olacaktır. Ayrıca kazandibi tatlısının kalorisi birçok tatlıya göre çok düşük olduğundan da tercih edilen tatlılar arasındadır. İşte çok merak ettiğiniz kazandibi nasıl yapılır sorusunun cevabı…

Kazandibi tatlısı tarifi için gerekli malzemeler;

4 su bardağı süt

1 su bardağı tozşeker (Damak zevkinize göre azaltabilir veya arttırabilirsiniz.)

3 çorba kaşığı buğday ya da mısır nişastası

2 çorba kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi tatlısı tarifi;

Dört su bardağı sütü, bir su bardağı toz şekeri, iki çorba kaşığı kaşığı pirinç unu ve üç çorba kaşığı mısır veya buğday nişastasını derin bir tencereye alın. Tencereyi ocağa koymadan önce iyice çırparak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.( Bu aşamada katı malzemeleri sütün içerisine eleyerek koyarsanız topaklanmanın önüne geçeceksinizdir.)

Daha sonra bu karışımı kısık ateşte muhallebi kıvamı alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Karışımınız muhallebi kıvamını alınca muhallebinin altını kapatabilirsiniz. Daha sonra altını kapattığınız kazandibi tatlısının muhallebisinin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı veya margarini karışıma ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra vanilyayı da karışıma ekleyin.

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Tatlının muhallebi kısmını hazırladıktan sonra bir fırın tepsisini margarin ile iyice yağlayın ve tepsinin dibine üç yemek kaşığı toz şeker serpiştirin. Daha sonra hazırladığımız fırın tepsisinin içerisine, kazandibi tatlısının muhallebisini döküyoruz. Bu fırın tepsisini ocağın üzerinden orta ateşe alıp tepsiyi sürekli çevirerek pişiriyoruz. Bu aşamada yapmak istediğimizin kazandibi tatlımızın dibinin hafif yanmasını sağlayarak şeker ile karamelize etmek.

20 dakika boyunca sürekli karıştırarak kontrollü bir şekilde tatlımızı pişiriyoruz. Burada önemli olan bir noktada kazandibi tatlımızın her tarafının eşit pişmesini sağlamak. Sürekli çevirerek pişirdiğimiz tatlımızı 20-25 dakika içinde istediğimiz kıvama gelecektir. Kazandibi tatlısının dibi yanıp kararmaya başladığından ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz.

İlk sıcaklığı çıkıp tatlımızı ılıdıktan sonra tatlımızı 1-2 saatte buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Buzdolabında bekleyen tatlımız soğuduktan sonra yemeye hazır. Afiyet olsun!

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