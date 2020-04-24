Kabak tatlı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kabak tatlısı nasıl yapılır sorusu neredeyse her aşçı ve kendi mutfağının ustası tarafından en az bir kere sorulmuştur. Aslın lezzetli kabak tatlısı yapımı oldukça basittir. Kabak tatlısı besleyicidir ve dengeli bir şekilde tükettiğiniz sürece sağlığınızla dosttur. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır ve tarifi için neler gereklidir. Haberimizde detaylı olarak kabak tatlısı tarifi ve yapılışı yer almaktadır.

KABAĞIN FAYDALARI

Kabak, Cucurbitaceae ailesine ait bir kış bitkisi türüdür. Kuzey Amerika'ya özgüdür ve özellikle Şükran Günü ve Cadılar Bayramı'nda popülerdir. ABD'de, kabak tipik olarak turuncu bir kış kabağı olarak bilinir. Yaygın olarak bir sebze olarak görülse de, kabak, tohum içerdiğinden bilimsel olarak bir meyvedir. Bununla birlikte, besin olarak sebzelere meyvelerden daha benzer.

Efsane lezzetinin ötesinde, balkabağı besleyicidir ve sağlığa birçok faydası vardı. İşte, kabak tatlısı tarifi…

KABAK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg bal kabağı

2.5 su bardağı şeker

Kabak tatlısını süslemek için

Ceviz

Tahin

KABAK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI

Bal kabaklarını güzelce parçalara bölün.

Kabukları soyulmuş kabakları genişçe bir tencereye koyun.

Üzerine şeker ekleyerek yayın.

Kısık ocak ateşinde pişmeye bırakın.

Suyunu salıp çeken tatlıyı ocaktan alın.

Sunum tabağına aldığınız kabağı ceviz ve tahinle süsleyebilirsiniz.

Lezzetli ev yapımı kabak tatlınız hazır. Afiyet olsun…

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KABAK TATLISI TARİFİ KAÇ KALORİ?

Kabak Tatlısı Kalori Değeri şöyledir: Bu besinin 100 gramında 164 kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 85 gramlık miktarında 140 kalori bulunmaktadır.

Bu hazırladığınız, 1 porsiyonunda yaklaşık 200 kalori vardır.

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Kabak etkileyici bir besin profiline sahiptir.

Bir tabak pişmiş kabak (245 gram) şu değerlere sahiptir:

Kalori: 49

Yağ: 0.2 gram

Protein: 2 gram

Karbonhidrat: 12 gram

Lif: 3 gram

A Vitamini: Tavsiye edilen günlük tüketim miktarının %245'i

C Vitamini: RDI'nın %19'u

Potasyum: RDI'nın %16'sı

Bakır: RDI'nın %11'i

Manganez: RDI'nın %11'i

B2 Vitamini: RDI'nın %11'i

E Vitamini: RDI'nın %10'u

Demir: RDI'nın %8'i

Az miktarda magnezyum, fosfor, çinko, folat ve birkaç B vitamini de içerir.

(RDI: Günlük alınması tavsiye edilen miktar anlamına gelmektedir)

Vitamin ve minerallerle dolu olmasının yanı sıra, balkabağı da% 94 su olduğu için kalorilerde nispeten düşüktür.

Ayrıca vücudunuzun A vitaminine dönüştüğü bir karotenoid olan beta-karoten de çok yüksektir.

Ayrıca, kabak çekirdeği yenilebilir, besleyicidir ve çok sayıda faydası vardır.

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