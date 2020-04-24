Saray sarması tarifi: Tam kıvamında saray sarması nasıl yapılır?

Saray sarması tatlısı uzun yıllardır Türk mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer almaktadır. Süt, un ve şekerin kullanıldığı bu tatlıyı ara ara tüketmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, kırılmadan ve çatlatmadan yapabilmeniz için içindeki malzemelerin miktarını iyi ayarlamanız gerekmektedir. Peki, lezzetli saray sarması nasıl yapılır ve saray sarması tarifi için ihtiyaç olan malzemeler nelerdir? Haberimizde, kolayca kendi mutfağında hazırlayabileceğiniz saray sarması tarifi yer alıyor. Haberimizdeki adımları takip ederek tatlınızı kolayca hazırlayabilirsiniz.

Saray sarması tatlısı, çoğu tatlıda olduğu gibi temel olarak süt, şeker ve un barındıran bir tarif ile hazırlanmaktadır.

SARAY SARMASI TARİFİ MALZEMELERİ

1 yumurta sarısı

1 lt süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Kabak tatlı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Saray sarması Tabanı için

2 su bardağı Hindistan cevizi

SARAY SARMASI KREMASI İÇİN

2 paket krem şanti

1 su bardağı süt

SARAY SARMASI TATLISI ARASI İÇİN

Fındık içi

Kadayıflı muhallebi tarifi: Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

SARAY SARMASI TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle saray sarması tarifi için kremayı hazırlayın. Bir kapta hazırladığınız kremşanti ve soğuk sütü çırpın. Yaptığınız karışımın soğuması için bir süre buzdolabında bekletin.

Geniş bir kap içerisine sütü alın ve içerisine toz şekeri ekleyerek eritin.

Yumurtayı kırdıktan sonra yumurta sarısı ile beyazını ayırın ve yumurta sarısı, un ile kakaoyu tencerenize yavaşça ekleyin.

Saray sarması için hazırladığınız karışımınız katılaşana kadar karıştırmaya devam edin.

Katılaşan muhallebinize tereyağını da ekleyin ve karışımın içerisinde tereyağını iyice eritin.

Muhallebiyi ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip son bir karışımı kez çırpın.

Geniş bir tepsiye hindistan cevizini serpiştirin ve üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün.

Saray sarmasının muhallebisi soğuduktan sonra kremşantiyi üzerine ekleyin.

Tatlının üzerine ufalanmış fındık içlerini dökün ve saray sarmasını soğuması için buzdolabına yerleştirin.

Soğuyan tatlıyı alın. İnce uzun şeritler halinde kesin ve rulo şeklinde yuvarlayın.

Saray sarması tatlınız artık hazır. Afiyet olsun…

Havuçlu tarçınlı kek tarifi: Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır?