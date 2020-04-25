Türlü tarifi: Etli türlü yemeği nasıl yapılır?

Türlü yemeği, türk mutafığında odukça önemli bir yere sahiptir. Peki, türlü nasıl yapılır? Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz türlü tarifiyle sizlerleyiz. Etli türlü yemeği, et ve sebzelerin birleşimine dayanan enfes bir lezzettir. Anadolu kültüründe sıkça rastladığımız türlü, özünde güveçte yapılan ve taş fırınlarda pişen, lezzetiyle damak çatlatan bir ana yemektir. Türlünün günümüzde yapılışıysa daha az zahmetli olmakla birlikte sofralarınızı renklendirmeye ve damaklarınızı şenlendirmeye aday. Haberimizde, en lezzetli türlü tarifi ve gerekli malzemeleri sizler için derledik.
En lezzetli etli yaz türlüsü tarifi için evde olan malzemelerden faydalanabilirsiniz. Türlü yemeğinin temelinde dana etiyle birlikte patlıcan, kabak, patates gibi sebzeler yer alıyor. Baharatlarla renklendireceğiniz türlünün yanına sıcak günlerinde buz gibi tüketebileceğiniz cacık ve sulu yemeklerin yanında vazgeçilmez olan pirinç pilavıyla mükemmel bir menü oluşturdunuz bile!
ETLİ TÜRLÜ YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
*Ekleyeceğiniz su miktarı nasıl sevdiğinize ve domateslerin sulu olmayışına göre değişkenlik gösterecektir. Suyu kontrollü ekleyelim
*Bütün sebzeleri aynı boyutta doğramanız hepsinin aynı miktarda pişmesi için önemli.
*Ekleyeceğiniz sebzeleri kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Aynı oranda ekleyeceğiniz suyu, salçayı ve baharatları da arttırıp azaltmalısınız.Acılı ezme tarifi: Acılı ezme nasıl yapılır?
ETLİ TÜRLÜ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
*Yemek pişerken karıştırmayın, aksi takdirde sebzeleriniz ezilecektir.
*Dilediğiniz sebzeleri ekleyip çıkararak kendinize uyarlayabilirsiniz.
*Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayıp, isteğe göre farklı baharatlar ekleyebilirsiniz.
*Yanına cacık ve pirinç pilavı inanılmaz yakışacaktır.
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