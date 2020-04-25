Türlü tarifi: Etli türlü yemeği nasıl yapılır?

Türlü yemeği, türk mutafığında odukça önemli bir yere sahiptir. Peki, türlü nasıl yapılır? Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz türlü tarifiyle sizlerleyiz. Etli türlü yemeği, et ve sebzelerin birleşimine dayanan enfes bir lezzettir. Anadolu kültüründe sıkça rastladığımız türlü, özünde güveçte yapılan ve taş fırınlarda pişen, lezzetiyle damak çatlatan bir ana yemektir. Türlünün günümüzde yapılışıysa daha az zahmetli olmakla birlikte sofralarınızı renklendirmeye ve damaklarınızı şenlendirmeye aday. Haberimizde, en lezzetli türlü tarifi ve gerekli malzemeleri sizler için derledik.

En lezzetli etli yaz türlüsü tarifi için evde olan malzemelerden faydalanabilirsiniz. Türlü yemeğinin temelinde dana etiyle birlikte patlıcan, kabak, patates gibi sebzeler yer alıyor. Baharatlarla renklendireceğiniz türlünün yanına sıcak günlerinde buz gibi tüketebileceğiniz cacık ve sulu yemeklerin yanında vazgeçilmez olan pirinç pilavıyla mükemmel bir menü oluşturdunuz bile!

ETLİ TÜRLÜ YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram dana kuşbaşı et

1 adet soğan

2 adet patlıcan

2 adet kabak

250 gram taze fasulye

3-4 tane patates (boyutuna göre)

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

3-4 tane domates

4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz, kimyon, karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1-2 bardak su (bardak ölçüsü 200 ml)

*Ekleyeceğiniz su miktarı nasıl sevdiğinize ve domateslerin sulu olmayışına göre değişkenlik gösterecektir. Suyu kontrollü ekleyelim

*Bütün sebzeleri aynı boyutta doğramanız hepsinin aynı miktarda pişmesi için önemli.

*Ekleyeceğiniz sebzeleri kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Aynı oranda ekleyeceğiniz suyu, salçayı ve baharatları da arttırıp azaltmalısınız.

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ETLİ TÜRLÜ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Uygun bir tencereyi ocağa alalım.

Tencerenin altını açıp ısınmasını sağladıktan sonra etleri tencereye alın. Etleri suyunu çekene kadar pişirin.

Daha sonra sıvıyağı ve soğanları tencereye alalım. Soğanları yaklaşık 2 dakika kavuralım.

1 kırmızı ve 1 yeşil biberi ekleyerek kavurmaya devam edelim.

3-4 diş sarımsağı ekleyelim.

1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçamızı ekleyelim ve kokusunu çıkana kadar birlikte malzemelerimizi kavuralım.

3- 4 tane patates, 2 kabak ve yeşil fasulyeyi ekleyelim. Biraz karıştırıp harmanlayalım ve yaklaşık 2 dakika kavuralım.

Daha sonra patlıcanı ve son olarak da domatesleri ekleyelim.

Tuz, kimyon ve karabiberi ekleyip tüm sebzeleri son kez karıştıralım.

Suyunu ekleyelim.

Tencerenin kapağını kapatarak kısık/orta ateşe alalım.

Kontrollü bir şekilde yaklaşık 40 dakika pişirelim.

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*Yemek pişerken karıştırmayın, aksi takdirde sebzeleriniz ezilecektir.

*Dilediğiniz sebzeleri ekleyip çıkararak kendinize uyarlayabilirsiniz.

*Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayıp, isteğe göre farklı baharatlar ekleyebilirsiniz.

*Yanına cacık ve pirinç pilavı inanılmaz yakışacaktır.

AFİYET OLSUN!

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