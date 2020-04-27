Kokusuyla iştahınızı kabartacak havuçlu tarçınlı kek tarifi: Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır?

Havuçlu kek, sadece Türkiye değil, bütün dünyada sevilen popüler bir tatlıdır. Bu nedenle de havuçlu tarçınlı kek tarifi ve gerekli malzemeler yoğun olarak araştırılmaktadır. Peki, havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Tam ölçülü, püf noktalı havuçlu tarçınlı cevizli kek tarifiyle sizlerleyiz. Misafirlerinizin bir dilim daha isteyeceği mükemmel kıvamıyla havuçlu cevizli kek vazgeçilmeziniz olacak. Kokusuyla burnunuzu, tadıyla damaklarınızı şenlendirecek havuçlu cevizli tarçınlı kek en sevilen tarifleriniz arasında yer alacak.

Onlarca kek tarifi arasından kokusuyla iştah kabartan nefis havuçlu tarçınlı keke en çok yakışan ürünlerden bir tanesi de şüphesiz ceviz. Tarçın, havuç ve cevizin eşsiz uyumuyla kekinizin pişmesi için sabırsızlanacaksınız! Bütün püf noktaları ve ayrıntılı anlatımıyla havuçlu tarçınlı kek tarifi…

İşte tam ölçülü havuçlu tarçınlı cevizli kek tarifi

HAVUÇLU CEVİZLİ TARÇINLI KEK İÇİN MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 adet havuç

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 yemek kaşığı tarçın

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Havuçlu Tarçınlı Cevizli Kek Yapılışı

Derin bir kâsede yumurtaları çırpalım, yumurtalar köpürmeye başladığında 1 su bardağı şekerimizi ekleyip çırpmaya devam edelim. Yumurta ve şeker tamamen karıştıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü de ekleyerek çırpalım.

2,5 su bardağı unumuzu ekleyelim.

Kabartma tozu ve vanilya ekleyelim.

Havuçları rendenin küçük kısmıyla rendeleyelim.

(bu aşamada çırpıcıyı bırakıp tahta bir kaşıkla devam edelim.)

Çırpılmış olan kek harcının içine rendelemiş olduğumuz 3 adet havuç, 1 su bardağı ceviz içi ve tarçını ekleyerek yavaş yavaş karışmasını sağlayalım.

Önceden yağlamış olduğumuz kaba hazırladığımız kek harcını dökelim.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40-50 dakika pişirelim.

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*Kek kalıbını margarinle yağladıktan sonra az miktarda un serpmek kekinizin yapışma riskini tamamen ortadan kaldıracaktır.

*Fırınınızın pişirme hızına göre kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin.

*Diğer tüm kek tariflerinde olduğu gibi kekimiz pişerken ilk yarım saat fırının kapağını açmamak önemli.

*Kekin yeteri kadar kızardığına ve artık piştiğine karar verdikten sonra bir kürdan yardımıyla içinin pişip pişmediğini kontrol edelim. Eğer keke batırdığınız kürdan temizse kek pişmiş demektir.

*Eğer kürdana kek harcı bulaşmış ve kekin üzeri kızarmışsa bir folyo veya fırın kâğıdıyla kekin üzerine örterek daha fazla kızarmadan içinin pişmesini sağlayabilirsiniz.

*Kekimizi fırından çıkardıktan sonra kalıbı ters çevirip, üzerine ıslak bez koyup 5-10 dakika bekletilirsek kekimiz kalıptan kolay çıkacaktır.

*Servis yaparken üzerine pudra şekeri eleyerek daha şık bir sunum elde edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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