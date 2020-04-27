Şam tatlısı tarifi: Şam tatlısı nasıl yapılır? Lezzetli Şambali...

Şam tatlısı, evde bir kere denediğiniz zaman vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Oldukça az malzemeyle özlediğiniz sokak Şambali lezzetini yakalayacaksınız. Şam tatlısı tarifi esnasında dikkat çeken en önemli özelliklerinden bir tanesi de içinde yumurta ve un olmaması. Ana malzemesi irmik olan Şam tatlısının en önemli noktalarından bir tanesi de içinde yağ da bulunmuyor olması. Püf noktalarına dikkat ederek hazırladığınızda mükemmel lezzeti yakalayabileceğiniz Şam tatlısı tarifi ile tatlınızı bir gece önceden hazırlayarak orijinal lezzeti yakalayabilirsiniz.

İşte ağızda dağılan mükemmel kıvamı ve eşsiz lezzetiyle Şam tatlısı tarifi...

ORİJİNAL ŞAM TATLISI MALZEMELERİ

ŞAM TATLISI HAMURU İÇİN;

500 gram irmik

2 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı karbonat

Karbonata sıkmak için birkaç damla limon

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN;

4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Küçük bir dilim limon

Kendi mutfağının şefleri için hünkar beğendi tarifi: Evde kolay hünkar beğendi nasıl yapılır?

ÜZERİ İÇİN;

Hamurun üzerine sürmek için, 2 yemek kaşığı pekmez

150 gram tuzsuz yer fıstığı

Kahvenin yanına eşsiz bir tat katacak ıslak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır? Browni tarifi…

ORİJİNAL ŞAM TATLISI YAPILIŞI

Derin kaba 500 gram irmiği, 2 su bardağı yoğurdu alıp kaşık yardımıyla karıştırın.

1 tatlı kaşığı karbonatı kaşığa alıp, üzerine 1-2 damla limon sıkın ve hamurun içerine ekleyin.

(Karbonatı aktifleştirmek için yapılması mutlaka gerekli bir işlem)

1 paket kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın.

Yoğurduğunuz hamuru buzdolabına kaldırın.

En az 5 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Bir gece önceden yaparsanız en lezzetli ve orijinal kıvama ulaşmış olursunuz.

Ertesi gün, uygun bir tepsinin tabanını tereyağıyla yağlayın ve hamuru tepsiye alın.

Hamuru tepsinin her tarafına eşit gelecek şekilde yayın ve üzerini hafifçe ıslattığınız bir spatula yardımıyla düzeltin.

Üzerine pekmezi sürün.

Tatlı hamurunu tepsinizin şekline göre dikdörtgen veya baklava dilimi şeklinde kesin.

(düzgün dilimler elde etmek için önemli bir adım)

Temizlemiş olduğunuz yer fıstıklarını ikiye ayırın ve istediğiniz şekilde tatlınızın üzerine dizin.

200 derece fırında kontrollü bir şekilde üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 1 saat) pişirin.

Şerbeti için, 4 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu tencereye alın ve içine bir dilim limon atarak kaynamaya bırakın.

Yoğun bir şerbet elde etmemiz gerekiyor. Yaklaşık olarak 15 dakika boyunca orta ateşte şerbetinizi kaynatmaya devam edin.

Fırından çıkan tatlımızı, dilimlediğimiz yerlerden tekrar keselim. İlk sıcağı çıkmış sıcak tatlıya yine ilk sıcağı çıkmış sıcak şerbeti dökün.

Yaklaşık 3-4 saat dinlendirin.

AFİYET OLSUN!

Lezzetiyle damakları şenlendiren yoğurtlu kek tarifi: Yoğurtlu kek nasıl yapılır?